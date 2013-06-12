لابورتا: ما فعله برشلونة بأبيدال مخز ومؤسسة قطر "كذبة"

فتح رئيس نادي برشلونة السابق خوان لابورتا، الطامح للعودة مجدداً للمنصب المرموق، النار على الجميع، ووجه انتقاداته في كل اتجاه معلناً في ذات الوقت ترشحه رسمياً لإزاحة الرئيس الحالي و"مساعده" السابق ساندرو روسيل، الذي تحوّل إلى عدوه اللدود.

واتهم لابورتا، خلال مؤتمر صحافي أمس، إدارة برشلونة الحالية بالسعي لتدمير كل ما بناه خلال فترة رئاسته للنادي بين عامي 2003 و2010، وقال إنها أضرت بسمعة النادي من خلال سلسلة من القرارات والتصرفات مثل التعاقد مع مؤسسة قطر، والسماح لمدرب الفريق السابق بيب غوارديولا بالرحيل.

وأبرمت إدارة برشلونة مع شركة الاستثمارات الرياضية القطرية عقداً عام 2010 مقابل 171 مليون يورو تسدد على دفعات حتى 2016، وخضع الاتفاق للتصويت من جانب أعضاء النادي فنال تأييد 697 صوتاً مقابل 76 صوتاً معارضاً و36 ورقة بيضاء، وبناء عليه تستطيع المؤسسة القطرية وضع شعارها أو الشركات التي تتبع لها على صدر القميص بدلاً من شعار "يونيسف" الذي كان يوضع مجاناً.

وهاجم رئيس برشلونة السابق صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، وقال إنه يتفق مع نجم الفريق السابق الهولندي يوهان كرويف الذي أكد أن السفينة لا يمكن أن تحمل قبطانين في نفس الوقت، في إشارة منه لوجوده إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكنه تمنى له النجاح في مشواره مع برشلونة، رغم تشكيكه في إمكانية حدوث ذلك، مشدداً على أن نجاح اللاعب البرازيلي يعني تحقيق الانتصارات لبرشلونة خلال السنوات المقبلة.

وأثارت تصريحات لابورتا فيما يخص نيمار استياء واضحاً من جماهير برشلونة، وتساءل البعض عن مصير اللاعب البرازيلي في حال فوز لابورتا بالانتخابات المقبلة، وعن شعوره في حال أصبح في فريق يقوده رجل لا يقبل وجوده.

فيما اعتبر البعض أن مستوى نيمار خلال الموسم المقبل هو من سيحدد مصير لابورتا في الانتخابات، إذ سيقلل تألق اللاعب واندماجه مع ميسي من حظوظه في الفوز، بينما سيعني إخفاق اللاعب اقتراب حلم الرئيس السابق بالعودة لموقعه، على حساب سلفه الذي جلب نيمار أصلاً من أجل تعزيز حظوظه في الفوز.

وبخصوص تعاقد النادي مع مؤسسة قطر لرعايته، رأى لابورتا أن تغيير شعار النادي من "يونيسف" إلى مؤسسة قطر، ومن ثم "الخطوط الجوية القطرية" خلال الموسم المقبل، أساء لبرشلونة كثيراً، وقال ساخراً: "لقد تعاقدوا مع مؤسسة قطر على أساس أنها (يونيسيف الخليج).. هذه كذبة أخرى من أكاذيبهم".

وانتقد لابورتا بشكل غير مباشر مدرب برشلونة الحالي تيتو فيلانوفا، وقال إن مدرب "البارسا" يجب أن يكون دائماً له كلمة وعلاقة مباشرة في جميع الأمور الخاصة بالفريق، لا أن يكون متفرجاً فقط.

وأشار إلى أن إدارة ساندرو روسيل لم تبذل أي جهود للإبقاء على مدرب الفريق السابق بيب غوارديولا الذي استقال العام الماضي، قبل أن ينتقل للاشراف على بايرن ميونيخ الألماني اعتباراً من الموسم المقبل، وحمّل الإدارة الحالية كذلك المسؤولية عن سعي حارس مرمى الفريق فيكتور فالديز للرحيل، وقال إنها لا تستطيع إبقاء أهم الأسماء في تاريخ برشلونة.

وواصل لابورتا مسلسل هجومه الشرس على إدارة برشلونة، وأكد أنها أساءت التصرف فيما يتعلق بقضية لاعب الفريق الفرنسي إيريك أبيدال، موضحاً أنه في غاية الدهشة من قرار عدم تمديد عقده، ويعتقد أن هذه القضية أهانت صورة النادي في العالم.

وأشار إلى أنه عاقد العزم على العودة من جديد لرئاسة النادي، وجاهز تماماً لذلك، مبيناً أنه سيغير كل ما طرأ خلال فترة وجود ساندرو روسيل، وسيعيد لكرويف دوره في النادي، وكذلك سعيد الهيبة لمدرسة "لا ماسيا"، وسيعيد وضع شعار "يونيسيف" على قمصان الفريق.