مانشستر سيتي الإنجليزي أكثر أندية العالم إنفاقا

تصدر نادي مانشستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي لكرة القدم قائمة أكثر أندية العالم إنفاقا من حيث رواتب اللاعبين خلال الموسم الحالي، وذلك وفقا لدراسة متخصصة شملت (278) ناديا في (14) بطولة من مختلف الألعاب الرياضية حول العالم.

واحتل السيتي رأس القائمة حيث يتقاضى كل لاعب من لاعبيه نحو (5,2) مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد، أي ما يقارب (100,764) ألف جنيه إسترليني لكل لاعب في الأسبوع الواحد.

وجاء فريق البيسبول الشهير لوس أنجلوس دودغرز الأميركي ثانيا، حيث يتقاضى كل لاعب من لاعبيه (4,85) مليون جنيه إسترليني سنويا، بمعدل (93,380) ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وتراجع ريال مدريد الإسباني الذي كان يحتل المركز الثاني في القائمة العام الماضي، ليصبح العام الحالي في المركز الثالث، بمعدل (4.718) مليون جنيه إسترليني لكل لاعب.

أما برشلونة الذي كان يتصدر القائمة العام الماضي فتراجع للمركز الرابع، بمعدل(4,690) مليون جنيه إسترليني لكل لاعب في الموسم الواحد.

وجاء فريق البيسبول الأميركي الآخر نيويورك يانكيز في المركز الخامس، بمعدل (6,649) مليون جنيه استرليني، بينما حل ميلان الايطالي في المركز السادس بمعدل (4,25) مليون جنيه استرليني سنويا.

وفي المركز السابع، ظهر فريق كرة السلة الأميركي الشهير لوس أنجليس ليكرز، حيث يدفع سنويا للاعبيه(4,090) مليون جنيه إسترليني.

واحتل بطلا الدوري الأوروبي تشلسي الإنجليزي، وبايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا المركزين الثامن والتاسع على التوالي في القائمة التي جاء إنتر ميلان الإيطالي عاشراً فيها.