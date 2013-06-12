مانشستر يوناتيد يُعد العدة لصفقات من العيار الثقيل

يتطلع مانشستر يوناتيد بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم لإبرام تعاقدات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى بقوة لإنجاز صفقات من العيار الثقيل رغم صعوبتها من كافة النواحي التفاوضية والمالية.

وذكرت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية أن بطل الدوري الإنجليزي يضع على رأس أولوياته التعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني سيسك فابريغاس، ومهاجم بوروسيا دورتموند الألماني ليفاندوفسكي.

وأوضحت الصحيفة الانجليزية أن اليوناتيد يريد استغلال عامل السرعة من أجل حسم هاتين الصفقتين مبكرا قبل الالتفات لصفقات أخرى؛ من أجل تعزيز صفوف الفريق الذي سيدافع عن لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

ويسعى مانشستر يوناتيد لإغراء برشلونة ماديا من أجل تخليه عن فابريغاس، وهو الأمر ذاته الذي سيعمل عليه مع بوروسيا دورتموند للتعاقد مع مهاجمه ليفاندوفسكي.

ولن يكون فابريغاس الإسباني الوحيد الذي يريده مانشستر يوناتيد، بل يرمي أيضا للحصول على خدمات لاعب وسط برشلونة تياغو ألكانتارا ، حيث يسعى النادي الإنجليزي للدخول في مفاوضات مباشرة مع اللاعب أو وكيله من أجل حسم أمره ما بين البقاء في برشلونة أو الرحيل لليوناتيد الذي سيدفع قيمة الشرط الجزائي لبرشلونة المقدر بـ (18) مليون يورو.



وأرسل مانشستر يوناتيد كبير كشافيه جيم لاولور إلى إسرائيل لمتابعة الكانتارا المتواجد حاليا رفقة منتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا للشباب تحت 21 سنة.

يذكر أن مانشستر يوناتيد أعلن، أمس الثلاثاء، عن أولى صفقاته للموسم الجديد بالتعاقد مع اللاعب الأورغوياني الشاب غييرمو فاريلا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.