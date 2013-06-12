ميسي مهدد بالسجن بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي

قدم المدعي العام في برشلونة راكيل امادو شكوى قضائية ضد النجم الأرجنتيني ولاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ووالده خورخي ميسي، بتهمة التهرب الضريبي على دخله الشخصي في الفترة من 2007 الي 2009.

وبحسب الدعوي فان ميسي ووالده متهمان بعدم دفع 4 مليون يورو علي عقود الرعاية وحقوق بيع صور اللاعب التي حظي بها في الفترة من 2007 الي 2009.

ومن المنتظر ان تقام المحاكمة في ولاية جافا في مدينة برشلونة الإسبانية وهي المنطقة التي يقطن فيها النجم الأرجنتيني.

يذكر أن النجم الارجنتيني يقضي عطلته في بلده الأرجنتين الآن بعد انتهاء مباراة منتخبه الأرجنتين مع منتخب الاكوادور، والتي انتهت بنتيجة 1-1 أمس في التصفيات المؤهلة لنهائي كأس العالم عن قارة أميركا الجنوبية.