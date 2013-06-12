"أبيدال".. يقترب من الانضمام لنادي "موناكو"

يقترب المدافع الفرنسي إيريك أبيدال من الانضمام لنادي موناكو في صفقة حرة، بعد انتهاء مدة العقد الذي كان يربطه مع نادي برشلونة الإسباني الشهر الماضي.



وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه لم يتبق سوى مناقشة بعض التفاصيل بين اللاعب ووكيل أعماله ومسؤولي نادي موناكو قبل حسم الصفقة، خاصة فيما يتعلق بمدة العقد.



ونقلت اليوم "الرياضية" الفرنسية الواسعة الانتشار، تصريحا للمدير الرياضي لنادي موناكو، فالديم فاسيلييف، قال فيه: "أبيدال لاعب ورجل قوي ..فإذا أراد العودة للعب في الدوري الفرنسي فإن كل عائلة الكرة الفرنسية ستكون سعيدة بذلك".



وكان موقع "بلانت موناكو" الفرنسي قد ذكر، الاثنين الماضي، أن أبيدال قد تناول الغذاء مع فاسيلييف قبل أن يخضع في مساء نفس اليوم للفحوص الطبية؛ تحسباً للانضمام لفريق الإمارة الذي سبق له اللعب في صفوفه من 2000 إلى 2002، قبل أن يغادره نحو نادي ليل ثم ليون الفرنسيين، فبرشلونة الإسباني في صيف 2007.



والجدير بالذكر أن أبيدال، البالغ من العمر 34 سنة، قد خضع في 17 مارس 2011 لجراحة لإزالة ورم سرطاني من الكبد، لم تحرمه من العودة إلى أعلى مستوياته في وقت قياسي، قبل أن ينتكس مجدداً ما اضطره لإجراء زراعة كبد في أبريل 2012. وقد اكتفى سنة 2013 بالمشاركة في 5 مباريات فقط في الدوري الإسباني لكرة القدم.



وكان موناكو العائد إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم ( ليغ 1) قد نجح في الأيام القليلة الماضية، في ضم كل من مهاجمي منتخب كولومبيا راماديل فالكاو، وجيمس رودريغيز، ومتوسط الميدان البرتغالي جواو موتينهو، ومواطنه المدافع كالرفالهو، وذلك بفضل الأموال الضخمة التي وفرها رئيس ومالك النادي الروسي ديمتري ريبولوفليف، الذي فضل الاستقرار في هذه الإمارة الصغيرة بسبب الإعفاء الضريبي الذي تتميز به مقارنة ببقية بلدان العالم.