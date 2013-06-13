استفتاء "في المرمى": الهلال يسيطر على "أسوأ" الألقاب

بمشاركة بلغت أكثر من 31 ألف شخص، 90 في المئة تم استقطابهم عن طريق تويتر، و10 في المئة متنوعة ما بين صفحة الأخبار الرياضية لقناة العربية في الفيسبوك والمنتديات وغيرها، جاء تصويت "في المرمى" حول الأفضل والأسوأ في الدوري السعودي لكرة القدم 2013. الاستفتاء شَمِل 18 سؤالا فُتح له باب التصويت، صباح الأحد الماضي، ولمدة 12 ساعة منعا لتوجيه النتائج.

النتائج النهائية كشفت أن أغلبية المصوتين من الفئة الشبابية، بحيث احتلت الفئة العمرية ( 21- 30 سنة ) النسبة الأكبر وتبلغ 55 في المئة، وبفارق تقريبي يصل إلى 31 في المئة عن الذي يليها وهي عمر (43 سنة).

أما عن المؤهل العلمي للمصوتين فكان جامعيا بنسبة تصل إلى 65 في المئة، يليه شهادة الثانوية العامة بمعدل وصل إلى ما يقارب 25 في المئة.

النتائج النهائية لاستفتاء "في المرمى" حصل فيها بطل الدوري السعودي "الفتح" وبجدارة على لقب أفضل فريق لهذا الموسم بـ 21445 صوتا، وبنسبة وصلت تقريبا إلى 70 في المئة من نسب التصويت، مقابل ما يقارب الـ10 في المئة للهلال صاحب المركز الثاني، وجاء النصر في المرتبة الثالثة بـ2000 صوت تقريبا، وبفارق 500 صوت عن اتحاد جدة صاحب المركز الرابع.

في سؤال الاستفتاء عن أفضل جمهور، ذهبت نسبة 42 في المئة تقريبا من المبحوثين إلى ترشيح جمهور الاتحاد كأفضل جمهور في الموسم. النسبة المئوية تمثل 13 ألف مصوت. المركز الثاني ذهب لمدرج الأهلي بنسبة 21 في المئة، ويليه النصر ثم الهلال في المركز الرابع, والغريب أن بطل الدوري الفتح احتل جمهورُه المركز الخامس بـ729 صوتا وبنسبة بلغت تقريبا اثنين في المئة.

لقب أفضل لاعب سعودي في هذا الموسم, أحد أهم الألقاب المنتظرةِ نتيجَتُها في الاستفتاء، وفيه اكتسح نواف العابد لاعبُ الهلال منافسيه بـ31 في المئة من إجمالي المصوتين، 9376 صوتا زفوا العابد للقب.. وبفارق 4222 صوتا عن أقرب منافسيه لاعب النصر إبراهيم غالب الذي حصد 17 في المئة من الأصوات، وجاء في المركز الثالث لاعب الفتح حمدان الحمدان بنسبة 12 في المئة، وخلفه لاعب اتحاد جدة سعود كريري.

بفارق 135 صوتا خطف حارس النصر عبد الله العنزي لقب أفضل حارس مرمى حسب تصويت الجماهير من عبد الله العويشير حارس عرين الفتح. العنزي تفوق بنسبة تصل إلى أقل من خمسة أجزاء في الواحد من المئة من أقرب منافسيه. وجاء حارس الهلال عبد الله السديري في المركز الثالث بنسبة تسعة في المئة من المصوتين تلاه فواز القرني.



أفضل لاعب صاعد نال لقبَه لاعب الأهلي مصطفى بصاص، بعد أن حصد 9855 صوتا وبنسبة وصلت إلى 32 ونصف في المئة من الأصوات، وجاء في المركز الثاني الهلالي ياسر الشهراني بنسبة 30 بالمئة، وخلفه لاعب الاتحاد فهد المولد بـ21 في المئة من إجمالي المصوتين.

محترفا الفتح الأجنبيان سيطرا على المركزين الأول والثاني في استفتاء أفضلِ لاعب أجنبي ..التون جوزيه تصدر بنسبة تصل إلى 48 في المئة، يليه زميله دوريس سالمو بنسبة 15 في المئة، وحل في المركز الثالث محترف الأهلي برونو سيزار، أما عن الرابع فكان من نصيب الشبابي سبستيان تيغالي بنسبة ستة في المئة.

التونسي فتحي الجبال الحائز مع الفتح على لقبِ الدوري السعودي نال باكتساح واضح لقب أفضل مدرب متفوقا وبنسبةٍ كبيرة عن أقربِ ملاحقيه. الجبال حصد تقربا 20 ألف صوتٍ، وبنسبة 66 في المئة، وبفارق 16 ألف صوت عن كارينيو مدرب النصر صاحب المركز الثاني الذي نال نسبة 13 في المئة من الأصوات، يليه مدرب اتحاد جدة الإسباني بينات بنسبة 10 في المئة.

ونختم مع فوزرئيس الفتح عبد العزيز العفالق بلقب أفضل رئيس ناد لهذا الموسم، بعد أن صوت له 14 ألفا، وبفارق 9700 صوتِ عن رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي الذي نال نسبة وصلت تقريبا إلى 14 في المئة، محمد الفايز رئيس نادي اتحاد جدة احتل المركز الثالث في التصويت، يليه رئيس نادي الأهلي الأمير فيصل بن خالد، وفي المركز الخامس كان من نصيب الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس الهلال.

في الجزء الثاني من الاستفتاء تركت الإجابات مفتوحة للمبحوثين دون خيارات. منح المُستفتى حرية وضع اسم الرئيس أو اللاعب أو المدرب أو حتى الفريق الذي يراه سيئا هذا الموسم، كما سنستعرض في هذا الجزء الحدث الأبرز حسب المستفتين والشخصية البارزة، ومن خلال آراء المبحوثين يتضح أن تطلعات الجماهير تجاه أنديتهم ولاعبيهم ورؤساء أنديتهم التي لم تحقق آمالهم سيطرت على خياراتهم.

البداية مع الفريق الأسوأ أداءً وحضورا فنيا بحسب آراء الجماهير، واتجه فيه صوت 51 وتسعةِ أعشار في المئة نحو فريق الوحدة الذي جمع 12 نقطة فقط أعادته إلى الأولى، جاء بعده فريق النصر بواقع 13 وأربعةِ أعشارٍ في المئة، وفريقُ الهلال ثالثَ الأسوأ بـ12 في المئة حسبَ الاستفتاء، ورابعٌ السيئين نالَه الأهلي بخمسةٍ ونصف في المئة من المصوتين. وفي المركز الخامس هجر بأربعةٍ ونصف في المئة. وآخرُ السيئين حسبَ الاستفتاء الاتحاد بأربعة في المئة.

من أسوأ فريق إلى اللاعب الأقل فنيا، أغلبية الأصوات في استفتاء في المرمى السنوي ذهبت إلى خمسة لاعبين، اللاعب الأقل فنيا هذا الموسم حسب الاستفتاء فاز به مدافع الهلال ماجد المرشدي بنسبةِ 16 وستةِ أعشار ٍ في المائة، خلفه زميله ياسر القحطاني بـ12 وثلاثةِ أعشار في المئة من المبحوثين، والثالث محمد نور قائد الاتحاد السابق لاعب النصر الحالي بـ11 وتسعةِ أعشار في المئة، وبعده رابع الأسوأ - حسب الاستفتاء- إبراهيم هزازي الذي نال سبعة في المئة وأربعة أعشار. ونال قائد النصر حسين عبدالغني خمسة وخمسة أعشار في المئة.

مستوى رضا الهلاليين عن إداراتهم الفنية ظهرَ جليا في هذا الاستفتاء، إذ حصد الفرنسي السابق في تدريب الهلال أنطوان كمبواريه 35 وأربعة أعشار في المئة ليكون الأسوأ، بعده الكرواتي زلاتكو مدربُ الأزرق السابق أيضا بـ15 وأربعة ِ أعشار في المئة، تلاهما ثالثُ أسوأ المدربين مدرب الاتحاد السابق الإسباني كانيدا بـ10 وعُشرَين في المئة، ورابع السيئين البلجيكي برودوم مدربُ الشباب ِ بتسعةٍ وثلاثةِ أعشار في المئة، وأخيرا الكولمبي ماتورانا النصراوي السابق بستةٍ وسبعةِ أعشار في المئة.

فيما يخص أسوأ عمل إداري لم يحقق طموحات جماهيره اختار الجمهور رئيس نادي الهلال، حيث جمع 8710 أصوات بنسبة 40 بالمئة، جاء بعده رئيس النصر بفارق يصل إلى 5000 صوت وبنسبة أصوات 16 في المئة، وبعدهما رئيس نادي الوحدة بـ10 وأربعة أعشار في المئة، وبفارق 16 صوتا حل رئيس نادي الشباب رابعا.

أحمد عيد الحربي رئيسُ اتحاد القدم السعودي فاز حسبَ المصوتين بالشخصية الأكثر تأثيرا، إذ جمع 2628 صوتا بنسبة 13 وسبعةِ أعشار في المئة، تلاه فيصل بن تركي رئيسُ النصر بواقع 10 في المئة من الأصوات، وثالثُ الشخصياتِ المؤثرة رئيس هيئة أعضاء شرف الأهلي الأمير خالد بن عبدالله بثمانيةٍ في المئة من المبحوثين، وتوزعت بقية ُ الأصوات على لاعبين ورؤساءَ أنديةٍ ومدربين.

الحدث الأبرز حسب إجابات المشاركين على هذا السؤال، اتجهت آراءُ 9 آلافٍ منهم بمجموع 44 وستة َ أعشار في المئة إلى أن تتويج الفتح بالدوري لأول مرة يعد الحدث الأبرز. وجاء الاستغناءُ عن محمد نور وزملائه في الاتحاد ثاني أبرزِ الأحداثِ بواقع مشاركةٍ بلغت 14 وثلاثة َ أعشار في المئة.

ثالث أبرز الأحداث جاء لصالح فوز الاتحاد بكأس الملك للأبطال حسب آراء 12 ونصف في المئة، وبعدَه رابعا تعاقدْ النصر مع محمد نور، وخامسُ أبرز الأحداثِ كان لصالح انتخابات اتحاد القدم السعودي.

انتهى الموسم السعودي، وهذه خيارات 30 ألف متابع له في كافةِ الفئات.