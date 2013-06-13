روني يطلب دعم مدربه خشية سخط الجماهير

طلب مهاجم مانشستر يوناتيد والمنتخب الإنجليزي واين روني دعم مدربه الأسكتلندي ديفيد مويس له أمام جماهير مانشستر يوناتيد، بسبب طلبه في السابق الرحيل عن الأولدترافورد.

وقالت تقارير صحافية إنجليزية أن روني يخشى من ردة فعل جماهير اليوناتيد التي أبدت حالة سخط كبيرة من قبل، بعد قرار الفتى الذهبي – لقب روني المحبب- الرحيل عن مانشستر يوناتيد.

وترجمت جماهير مانشستر يوناتيد هذا السخط بشكل جلي، عندما هاجمت روني بعد تتويج الفريق بكأس الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، حيث قابلته بصيحات وصافرات الاستهجان.

ويثق روني في قدرة مويس على اقناع الجماهير بامكانيات روني وأهمية وجوده في الفريق الأحمر، وذلك من خلال إشراكه أساسيا واعطاءه الدور الأكبر كما كان في السابق مع السير أليكس فيرغسون.

وكان الدولي الانجليزي قد طالب بالرحيل عن صفوف الفريق، نظراً للعلاقة المتوترة التي تربطه بمويس، ولقلة الاعتماد عليه بعد التعاقد مع الهولندي روبن فان بيرسي الذي قدم أداءً استثنائياً.

لكن سرعان ما استطاع مويس إقناع روني بالبقاء، وتصفية الأجواء بين الرجلين، ما دفع روني لاعلان بقائه في مانشستر يوناتيد، الذي أعطى محورا اعلاميا جديدا لروني بالاعتماد عليه في الاعلان عن القميص الجديد للفريق في الموسم المقبل.

يذكر أن جماهير مانشستر يوناتيد سبق له وأن ثارت ضد روني في السابق بسبب مطالبته برفع أجره الأسبوعي، وهدد آنذاك بالمغادرة، لكن إدارة مانشستر يوناتيد تمسكت به و رفعت أجره الأسبوعي إلى (250) ألف جنيه استرليني.