ريدناب: الكرة الإنجليزية في انحدار كبير

شن المدير الفني لكوينز بارك رينجرز الإنجليزي هاري ريدناب هجوما لاذعا على الكرة الإنجليزية، واصفا إياه بأنه وصلت لمرحلة انحدار كبير.

وقال ريدناب في تصريحات صحافية أن الوقت الحالي يمثل انحدار لم يسبق مثيل للكرة الإنجليزية، موضحا أن عدم تحقيق أي من الإنجازات للمنتخبات السنية هو أكبر دليل على ذلك.

انتقادات ريدناب جاءت بعد يومين على الخروج المخزي لمنتخب إنجلترا للشباب تحت 21 سنة من بطولة كأس أوروبا لكرة القدم، بعد تلقيه ثلاثة هزائم متتالية.

واعترف المدرب الإنجليزي أن اللاعبين في إنجلترا لا يعرفون كيفية لعب كرة القدم، بل يركلون الكرة فقط على أرضية الملعب دون معرفتهم أين ستذهب.

وأضاف أن الأطفال لا يتم تدريبهم على الطريقة الصحيحة للعب كرة القدم، الأمر الذي يؤثر مستقبلا على نضوجهم الكرة، وامكانياتهم للعب كرة القدم.

واعترف ريدناب أن الكرة الإنجليزية بحاجة لمدربين يؤمنون بنموذج تطويري لكرة القدم، يكون هدفهم تعليم أساسيات الكرة.. تعليم ركل الكرة ثم تمني الأفضل من خلال الاستحواذ على الكرة والابقاء عليها والسيطرة على مجريات اللعب.

ويعد ريدناب واحدا من أبرز المدربين الإنجليز، حيث كان من أقوى المرشحين لتولي تدريب المنتخب الإنجليزي في يورو 2012 خلفا للمدير الفني الإيطالي المستقيل فابيو كابيلو، لكن الاتحاد الإنجليزي لم يتوصل لاتفاق مع ريدناب، ليقع اختياره على المدرب روي هودسون.

يذكر أن اختيار ريدناب لتدريب المنتخب الإنجليزي كان مطلبا جماهيريا وإعلاميا نظرا لما يمتلكه من مهارات تواصل مع الكرة الإنجليزية علاوة على الخبرات التي يتمتع بها إلى جانب أسلوبه التدريبي الشغف بحسب وصف وسائل الإعلام الانجليزية.