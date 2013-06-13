سيسيه.. "التزامه الديني" سبب خلافه مع نيوكاسل

حظي الدولي السنغالي باييس سيسيه بمساندة إنجليزية في موقفه الرافض لارتداء قميص ناديه نيوكاسل الذي سيلعب فيه الموسم المقبل، كونه يشمل إعلانا لشركة مراهنات وقروض منافية للتعاليم الإسلامية.

وجاءت المساندة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الانجليزي، حيث أكدت على لسان نائب رئيسها بوبي بارنيز على أحقية سيسيه في الحفاظ على معتقداته الدينية الراسخة.

وقال بارينز في تصريحات تلفزيونية لهيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" أن سيسيه يحظى بدعم ومساندة من زملائه في رابطة اللاعبين المحترفين، في صراعه مع ناديه نيوكاسل.

وأشار إلى أنه على يقين تام بضرورة دعم اللاعب المسلم سيسيه في موقفه مع ناديه، برفضه ارتداء القميص الجديد، موضحا أن سيسيه لديه اعتقاد ديني قوي لا يجب ألا يجبر على فعل شيء لا يريده ولا يتماشى مع معتقداته.



وأوضح نائب رئيس الرابطة أنه يتوجب على نيوكاسل إيجاد حل مناسب للاحتفاظ باللاعب المسلم كي يستمر معه دون فعل أي شيء يتعارض مع معتقداته الدينية.

وأعرب بارينز عن تفهمه لموقف نيوكاسل الذي يرغب في الحصول على عوائد مالية جيدة من أجل تعزيز منافسته، ولكنه يجب أن يتناسب مع قيم وأخلاقيات الجميع.

وكان سيسيه قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن رفضه ارتداء القميص الجديد بسبب الإعلان الموجود على القميص الذي يحمل شعار شركة وونغا للقروض قصيرة الأجل، مقابل فائدة عالية جدا تتنافى مع تعاليم الدين الاسلامي الذي يحرم مثل هذه القروض.

وقالت تقارير صحافية إنجليزية متطابقة أن قرار سيسيه وضع إدارة نيوكاسل في حرج شديد بسبب هذا الرفض، خصوصا وأن عقد الرعاية مغر للغاية، الأمر الذي سيدفع النادي الانجليزي للاستغناء عن اللاعب أو ثنيه عن رفض ارتداء القميص.