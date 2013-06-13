"معركة" عنيفة بين اللاعبين في مران منتخب "الأفيال"

شهد مران المنتخب الأيفواري، أمس الأربعاء، عراكا عنيفا للغاية بين لاعب وسط ميرسين ادمان التركي جان جاك جوسو صاحب الـ 30 عاما، وبين لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبدالرزاق صاحب الـ 20 عاما، في إطار استعدادات الفريق الايفواري لملاقاة منتخب تنزانيا في تصفيات القارة السمراء المؤهلة لنهائيات كأس العالم في البرازيل2014, وحاول الجهاز الفني واللاعبين الفصل بين اللاعبين لكن القوة المفرطة للاعبين منعت ذلك، فيما بدا لاعب وسط مانشستر سيتي الاخر يايا توريه سائما من الوضع في الصور.

وعلى الفور طرد الاتحاد الايفواري لكرة القدم اللاعبين من معسكر الفريق ليعودوا إلى بلادهم مرة أخرى.

يذكر أن المنتخب الأيفواري يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه التنزاني الذي يمتلك 6 نقاط في جعبته, فيما ستؤثر المبارة المقبلة بين المنتخبين على أرض المنتخب التنزاني بشكل كبير على حظوظ المنتخبين في التأهل للمرحلة النهائية في تصفيات القارة السمراء.