مورينهو: لـ"لويز".. التزم بالتعليمات أو غادر تشلسي

يبدو أن مستقبل مدافع تشلسي والمنتخب البرازيلي ديفيد لويز سيكون على المحك أمام المدير الفني الجديد للفريق جوزيه مورينهو، الذي يريد التخلص من المدافع البرازيلي، كونه لا يتلاءم مع طريقة لعبه.

وقالت صحيفة " الدايلي اكسبريس" الإنجليزية أن مورينهو وجه تعليماته المشددة للويز بضرورة اللعب وفقا لأوامر مورينهو الشخصية، وإلا فإنه لن يجد له مكانا في صفوف تشلسي.

ويتواجد حاليا لويز مع منتخب بلاده في البرازيل من أجل المشاركة في بطولة كأس القارات التي ستبدأ السبت المقبل.

وذكرت الصحيفة الانجليزية أن مورينهو يعيب على لويز فقدانه الكرة بسهولة، علاوة على عدم التزامه بالتعليمات والأوامر التي يعطيها اياه مدربوه، إلى جانب أنه لا يمكن الاعتماد عليه في مركز الدفاع.

ويملك مورينهو سجلا حافلا مع لويز، حيث سبق وأن رفض انضمامه لصفوف ريال مدريد الاسباني إبان تولي المدرب البرتغالي مقاليد تدريب النادي الملكي خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وانضم لويز لصفوف تشلسي قبل موسمين قادما من بنفيكا البرتغالي نظير (25) مليون جنيه استرليني.

ويعد لويز – 26 عاما – هدفا لنادي برشلونة بطل الدوري الاسباني الذي أبدى رغبة في التعاقد مع المدافع البرازيلي الذي رحب هو الآخر باللعب معه.

وقد ينتقل لويز لصفوف الفريق الاسباني حال اتضحت الرؤية له بعدم ادارجه ضمن مخططات مورينهو المستقبلية مع الفريق اللندني الذي قد يرضخ أخيرا لطلبات مدربه البرتغالي ويبيعه للاستفادة منه ماديا.

يذكر أن أندية أخرى كريال مدريد وبايرن ميونيخ أبدت رغبة في ضم المدافع البرازيلي لصفوفها الموسم المقبل، لكن دون تقديم عرض رسمي لاتمام ذلك.