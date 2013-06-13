وفاة اللاعب السعودي الدولي السابق محمد الخليوي

فجع الوسط الرياضي السعودي بنبأ وفاة المدافع السابق لأندية الاتحاد والأهلي وأُحد والمنتخب السعودي لكرة القدم محمد الخليوي بأزمة قلبية عن عمر ناهز 42 عاما.



وبدأ الخليوي المولود في 24 مايو1971 في مدينة جدة مشواره الرياضي مع الاتحاد حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل الى الفريق الأول عام 1989 وهو العام الذي شهد انطلاقته القوية، حيث قدم مستويات متميزة وشكل ثنائياً قوياً مع زميله أحمد جميل.



وفي عام 1991، نجح محمد الخليوي في الفوز بأول بطولة مع نادي الاتحاد وذلك بعد فوز فريقه بكأس ولي العهد أمام النصر، ليتم اختياره ضمن قائمة المنتخب المشارك بكأس أمم آسيا 1992 في اليابان والتي شارك فيها كلاعب أساسي، ومنذ ذلك العام لم يغب عن المنتخب حتى 2001.



وأصبح الخليوي ركيزة أساسية في المنتخب بجانب زميله في الاتحاد أحمد جميل ثم لاعب الأهلي عبدالله سليمان، وحقق الكثير من البطولات والانجازات خلال مسيرته الكروية، حيث حقق مع الاتحاد أكثر من 10 ألقاب، وساهم مع المنتخب في التأهل الى نهائيات مونديالي 1994 و1998، وشارك في أولمبياد أتلانتا 1996، وسجل هدفاً رائعاً في مرمى أستراليا، وحرمته الإصابة عام 2002 من المشاركة مع المنتخب السعودي في مونديال كوريا الجنوبية واليابان ليبتعد بعد ذلك عن تمثيل المنتخب.



وفي عام 2003، أعلن الخليوي انتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، ليلعب بعد عامين لنادي أحد قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.



وتتلخص إنجازات الخليوي مع المنتخب في التأهل إلى نهائيات المونديال 3 مرات، والفوز بكأس آسيا عام 1996، والتتويج بـ"خليجي 12" في العام ذاته في الإمارات، وكأس العرب السابعة في قطر، إضافة إلى المشاركة في أولمبياد أتلانتا وإحراز لقب الوصي في كأس آسيا 1992 في اليابان.

