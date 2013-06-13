"كافوسا" تفرض الطابع البرازيلي على كأس القارات

جاءت تسمية الكرة الرسمية لبطولة كأس القارات المقرر إقامتها بالبرازيل، بعد غد السبت، والمسماة بـ"كافوسا" من الحروف الأولى لأشهر العادات التي تتميز بها البرازيل وهي "كارنفال" وكرة القدم "فوتبول" ورقصة "سامبا".

ويعد من الأمور النادرة أن ترتبط تسمية الكرة الرسمية لأي بطولة ارتباطا وثيقا بالدولة المضيفة بهذا الشكل، فهي "كافوسا" تكتسب الطابع البرازيلي المميز في تصميمها حيث يوجد بها دوائر خضراء وخطوط صفراء، وهي الألوان المميزة للعلم البرازيلي.

وتعد "كافوسا" ثاني كرة تم تصميمها خصيصا لبطولة كأس القارات بواسطة شركة "أديداس" للملابس والمستلزمات الرياضية، أما الكرة الأولى التي صممت للبطولة فكانت عام 2009 في جنوب إفريقيا.

وأوضح "فيفا" أن تسمية الكرة هو"انعكاس حقيقي للهوية البرازيلية" حينما تم الكشف عن الكرة لأول مرة في ديسمبر، أثناء قرعة البطولة، عن طريق النجم كافو مدافع المنتخب البرازيلي السابق الذي أشار إلى أنه لم يتدخل في تسمية الكرة.

وتعتبر "كافوسا" نقلة تكنولوجية للأمام بعد كرة بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية "يورو 2012" في بولندا وأوكرانيا إلا أنها لن تستمر في الحياة سوى 16 يوما فقط حتى نهائي البطولة في 30 يونيو، حيث سنشاهد خلال نهائيات كأس العالم العام المقبل كرة أخرى هي "برازوكا".

وتم اختيار اسم "برازوكا" بناء على استطلاع رأي للبرازيليين على شبكة الإنترنت العام الماضي على حساب اسمي "بوسا نوفا" و "كارنافاليسكا" وهي عبارة غير رسمية لوصف الفخر الوطني البرازيلي، وترمز للعاطفة والفخر والإرادة، وهي برازيلية الطابع أيضا مثل "كافوسا".