الشرطة الرومانية "تقتحم" ملعباً للقبض على لاعب

في مشهد لم تعتده الساحرة المستديرة، اقتحمت شرطة مكافحة الشغب الرومانية إحدى مباريات دوري الدرجة الرابعة الروماني، بين فريقي شيسودا وسانكيلاول ماري للقبض على أحد المجرمين. وأجبرت الشرطة الرومانية الـ22 لاعباً بطواقمهم الفنية والطبية على الانبطاح أرضاً للوصول إلى الشخص المنشود بطريقة أكثر سهولة وأكثر سرعة.

المثير في الأمر أن الشخص المنشود هو أحد لاعبي فريق شيسودا الروماني ويدعى سورين اورديا، وبالفعل نجحت قوات الشرطة في القبض على اللاعب الذي كان يشاهد المباراة من المدرجات والمتهم في قضايا سرقة واحتيال، بالإضافة إلى قضايا التهريب.