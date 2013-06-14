الهلال السعودي "يطارد" الأرجنتيني ليساندور لوبيز

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الجمعة، أن نادي الهلال السعودي يسعى لضم المهاجم الأرجنتيني ليساندور لوبيز الذي لا يزال مرتبطاً مع فريق ليون الفرنسي بعقد إلى غاية يونيو 2014، واللاعب محل اهتمام أندية أوروبية عدة على غرار أتليتيكو مدريد وفالنسيا الإسبانيين، و بورتو البرتغالي، بالإضافة لراسينغ كلوب أفيانيده الأرجنتيني وبورتو أليغري البرازيلي.



وأوضحت نفس الصحيفة أن نادي الهلال قد اقترح مبلغ 4 ملايين يورو على إدارة فريق ليون لتسريح لاعبها الأرجنتيني. وهي القيمة التي، وبحسب موقع "ماكسي فوت" الفرنسي، سيرفضها مسؤولو نادي ليون الذين ما فتئوا يطالبون بضعف المبلغ، أي 8 ملايين يورو لكل من يريد الاستفادة من خدمات المهاجم ليساندرو لوبيز.



وأشار الموقع الرياضي الفرنسي المتخصص أن ليساندور لوبيز قد يرفض، بدوره، الانتقال للعب بالخليج العربي، إذ يفضل العودة إلى أميركا الجنوبية ليكون قريباً من عائلته الكبيرة.

وكان ليساندرو لوبيز، البالغ من العمر 30 سنة، قد انضم لفريق ليون في صيف 2009، قادماً من نادي بورتو البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها 24 مليون يورو، والتي تعتبر أغلى صفقة لتحويلات اللاعبين في تاريخ للنادي الفرنسي.



وقد شارك ليساندور لوبيز في 167 مباراة مع نادي ليون في مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وسجل خلالها 83 هدفاً من بينها 11 هدفاً في الموسم الرياضي المنقضي( 2012-2013 ).