جلّاد الملكي يثير غضب الكتالونيين بقميص رونالدو

أثار مهاجم أتليتكو مينيرو البرازيلي رونالدينهو لاعب برشلونة السابق غضب جماهير النادي الكتالوني؛ بعد نشره صورة له وهو يحمل قميص اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن أهداه له النجم البرتغالي, ونشر اللاعب البرازيلي الصورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", وكتب البرتغالي على القميص المهدى للنجم البرازيلي" من أجل رونالدينهو.. حضن كبير" فيما عقب رونالدينهو علي الهدية بقوله: "أصدقائي..انظروا إلى الهدية التي تسلمتها من النجم كريستيانو رونالدو..إنها تعجبني كثيرا..شكرا لك يا صديقي".

لكن ما أثار احتقان جماهير النادي الكتالوني هو فخر وسعادة رونالدو بالهدية وتعبيره عن إعجابه بالبرتغالي رونالدو لاعب ريال مدريد الغريم اللدود لنادي برشلونة الإسباني في مرات كثيرة, ويرتبط رونالدو ورونالدينهو بعلاقة صداقة قوية وهو ما وضح على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالإضافة الى إهداء(الساحر) لقميص له لنادي أتليتكو مينيرو للبرتغالي كريستيانو رونالدو سابقا.

يذكر أن رونالدينهو صنع المجد مع فريق برشلونة الإسباني بتحقيقه لقب الدوري الإسباني مرتين, وكأس السوبر مرتين، بالاضافة الى التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مما جعل اللاعب يتحول الى أيقونة للفريق الكتالوني آنذاك.