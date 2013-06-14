موناكو "يحاصر" تشلسي لـ"خطف" البرازيلي "هالك"

دخل نادي موناكو الفرنسي لضم المهاجم الدولي البرازيلي، جيفانيلدو فييرا دوس سانتوس، المعروف باسم "هالك"، والمطلوب بشدة من طرف العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار تشلسي الإنجليزي، الذي عاود مساعيه في انتداب اللاعب الحالي لنادي سانت بيترسبورغ الروسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما فشل في حسم الصفقة لصالحة في الوسم الماضي.



وذكرت إذاعة "موتني كارلو" الفرنسية، اليوم الجمعة، أن مسؤولي نادي موناكو قد باشروا مفاوضاتهم مع ممثلي اللاعب "هالك" قصد ضمه إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.



وأوضحت الإذاعة التي تبث من إمارة موناكو أن إدارة الصاعد الجديد للدوري الفرنسي لكرة القدم (ليغ1) مستعدة لدفع مبلغ 45 مليون يورو لنادي سانت بيترسبورغ الروسي قصد تسريح المهاجم البرازيلي.



ويطمح موناكو لمنافسة باريس سان جيرمان في استقطاب نجوم الكرة العالمية للعب الأدوار الرئيسية في مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم المقبل (2013-2014) على أمل خوض دوري أبطال أوروبا في الموسم الرياضي الذي يليه، وقد نجح نادي الإمارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ضم كل من مهاجمي منتخب كولومبيا راماديل فالكاو وجيمس رودريغيز، ومتوسط الميدان البرتغالي جواو موتينهو ومواطنه المدافع كالرفالهو، وذلك بفضل الأموال الضخمة التي وفرها رئيس ومالك النادي، الروسي ديمتري ريبولوفليف.



وفي حالة ما تمكن موناكو في حسم صفقة هالك فانه يكون قد قطع الطريق أمام نادي تشلسي الإنجليزي الذي وضع المهاجم البرازيلي ضمن أولوياته في قائمة اللاعبين الذين ينوي ضمهم في الموسم المقبل، بحيث كشفت الصحافة البريطانية، في الأيام القليلة الماضية، أن إدارة فريق "البلوز" قد اقترحت مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني على نادي سانت بيترسبورغ للتخلي عن هالك الذي كان قريباً من الالتحاق بالنادي اللندني، في الموسم الماضي، قبل أن يخطفه الفريق الروسي من ناديه السابق بورتو البرتغالي في صفقة بلغت 50 مليون يورو.