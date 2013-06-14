"يوفنتوس.. يُوقف "الحرب" مع ميلان لضم "تيفيز

يبدو أن نادي اي سي ميلان الإيطالي بالفعل اقترب من التعاقد مع اللاعب الارجنتيني ومهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي كارلوس تيفيز, إذ صرح مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي أنهم لن يكملوا سباق المنافسة علي ضم كارليتوس مع نادي ميلان.

ومما يؤكد ذلك هو التقاط وسائل الإعلام الإيطالية لصور اجتماع بين وكيل اللاعب الارجنتيني كيا جورابشيان ونائب مدير الفريق الايطالي ادريانو جالياني في مدينة ميلان الايطالية, بينما عقب جالياني علي الاجتماع بقوله: "مجرد اجتماع بين اصدقاء قدامى".

وعلى نفس السياق أكد المدير العام لنادي يوفنتوس الايطالي بيبي ماروتا انه لن يدخل في حرب مع فريق ميلان، اذ صرح لشبكة ميدياسات الايطالية المملوكة لمالك نادي ميلان سيلفيو بيرلسكوني قائلا: "لن نخوض حربا من أجل تيفيز".

وينتهي عقد اللاعب تيفيز بحلول صيف عام 2014 مع النادي الانجليزي، ومن المتوقع رحيله عن السيتيزن في هذا الصيف, ويبدو أن ميلان سيتجه لبيع روبينهو لتغطية مبلغ شراء تيفيز والذي يقدر بـ 10 مليون يورو, لكن رغبة اللاعب الارجنتيني هي من ستحدد سواء الانتقال الى نادي ميلان او نادي مدينة تورينو.

ويعقد جماهير ميلان امالا كبيرة علي الثعلب جالياني للظفر بخدمات اللاعب، اذ نجح جالياني في التعاقد مع دي يونغ بـ 3,5 مليون يورو بعدما طلبت ادارة السيتي 8 مليون لاطلاق سراح اللاعب, فيما نجح جالياني في تكرارا نفس الصفقة مع الايطالي بالوتيلي اذ جلبه جالياني بـ 20 مليون يورو بعد ان طلبت ادارة السيتي 35 مليون يورو من اجل اللاعب الأسمر.