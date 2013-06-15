أبيدال: المشاركة في المونديال تحدٍ كبير.. عرفتُ البداية

أعرب اللاعب الفرنسي إيريك أبيدال عن "حلمه" بخوض نهائيات مونديال البرازيل لكرة القدم 2014، رفقة منتخب "الديكة"، مشيراً أن تحقيق ذلك سيكون بمثابة" التحدي الأكبر" في حياته.

وقال أبيدال في تصريح نقله موقع "سبور 10" الفرنسي، اليوم السبت: "يجب أولاً إيجاد فريق ألعب له، ثم المشاركة في أكبر عدد ممكن من المباريات لأستعيد مستواي الحقيقي..وبما أني لم أحقق بعد هذه الأمور فلا يمكنني التحدث عن المنتخب الفرنسي".

واستطرد أبيدال بقوله: لكن بصراحة المشاركة في مونديال 2014 مع الزرق ( يقصد منتخب فرنسا) سيكون التحدي الأكبر في حياتي".

وكان أبيدال، البالغ من العمر 34 سنة، قد خضع في 17 مارس 2011 لجراحة لإزالة ورم سرطاني من الكبد، لم تحرمه من العودة إلى أعلى مستوياته في وقت قياسي، قبل أن ينتكس مجدداً ما اضطره لإجراء زراعة كبد في أبريل 2012. وقد اكتفى سنة 2013 بالمشاركة في 5 مباريات فقط رفقة فريق برشلونة في الدوري الاسباني لكرة القدم. وذلك قبل أن يقرر النادي الكتالوني عدم تجديد عقده الذي انتهت مدته في شهر مايو الماضي.

وقد أفادت تقارير صحافية فرنسية عدة، في الأيام القليلة الماضية، عن رغبة العديد من الأندية الفرنسية الكبيرة في الاستفادة من خدمات المدافع أبيدال في الموسم الكروي المقبل، وأنّه قد بات جد قريباً من الانضمام للصاعد الجديد إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي، نادي موناكو.

ويعد أبيدال لاعباً دولياً، ضمن المنتخب الفرنسي، منذ عام 2004 حيث شارك رفقته في 61 مباراة رسمية، لكن مشاكله الصحية أبعدته عن فريق "الزرق" في السنتين الماضيتين.

ولم تضمن فرنسا بعد تأهلها إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة في صيف 2014 بالبرازيل، بحيث تحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب مجموعتها في التصفية لمنطقة أوروبا، برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن إسبانيا المتصدرة، وذلك قبل ثلاث جولات عن اختتام التصفيات. بحيث سيتأهل صاحب المرتبة الأولى مباشرة إلى نهائيات المونديال، فيما سيلعب المنتخب المحتل للمركز الثاني مواجهة السد ذهاباً وإيابا مع أحد المنتخبات التي ستحتل المرتبة الثانية في مختلف المجموعات التصفوية الأوروبية.