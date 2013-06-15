بيليغريني يُشيد بتألق مانشستر سيتي تحت قيادة مانشيني

أشاد المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي وصيف الدوري الانجليزي مانويل بيليغريني بسلفه الايطالي روبرتو مانشيني، مؤكدا أن مانشستر سيتي تألق بشكل لافت تحت قيادته.



وقال بيليغرني في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي الذي تعاقد معه أمس بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم، إنه سعيد جدا بهذه المهمة بقيادة السيتي في الاستحقاقات المقبلة.



وأشار إلى أنه متحمس للغاية للبدء في عمله والإشراف على هذا الفريق الموهوب – حسب وصفه-.



ومن المقرر أن يبدأ بيليغريني عمله رسميا في 24 من الشهر الجاري، وذلك بعدما وقع عقدا رسميا مع الفريق، بعد رحيله بشكل ودي عن ملقة الإسباني.



وأوضح المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي أن سلفه مانشيني قام بعمل عظيم في الفريق، خصوصا بعدما قاده للفوز بالدوري الانجليزي بعد غياب طويل عن الألقاب، موضحا أنه يمتلك موهبة تدريبية كبيرة ساعدته على ذلك.



وأعلن التشيلي بيليغريني أنه سوف يستعين بمساعد مانشيني بريان كيد ليكون معه في الجهاز الفني الجديد، نظرا لما يمتلكه الأخير من خبرة في الدوري الانجليزي، ويعرف اللاعبين بشكل جيد.



وكشف أنه استعان بثلاثة من مساعديه الذين عملوا معه خلال فترة إشرافه على ملقة، وهم الأرجنتيني روبن كويسلاس ليكون مساعده الأول، أكسباير مانسيدور مدربا لحراس المرمى وخوسيه كابيلو أخصائي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى كيد.



وختم بيليغريني بأنه سوف يتكيف مع الدوري الإنجليزي كونه قابل فرقا إنجليزية في السابق، كما أنه سيعمل على تطبيق الكرة الهجومية في السيتي لأنه الجميع يريد مشاهدة كرة قدم رائعة.

