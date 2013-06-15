رئيس بعثة من الفصيلة الكروية النادرة فى الجبلاية!!

المثل الشعبي »اعط العيش لخبازه« وهو مثل مصري 100? ربما يعود لعصر الفراعنة.. لا يعلمون عنه شيئا في جبلاية الكرة.. بدليل ما يحدث في توزيع رئاسة البعثات الكروية التي تتم حاليا على طريقة «حلق يسترك» والحمدلله ان النائب حسن فريد وهو من الفصيلة النادرة داخل الجبلاية واقصد فصيلة الكرويين الممارسين وعددهم محدود جدا لا يتعدى الثلاثة.. جاء بالصدفة البحتة رئيسا لبعثة منتخبنا الوطنى فى زيمبابوى وموزمبيق ولم «يبتكسوا» خطة المتعة الكبرى بتسفير اكثر من عضو لرئاسة البعثة او التناوب كما حدث في رحلة سويسرا وسيحدث في رحلة تركيا!!

ولأنه كروي فاهم ورئيس ناد سابق لم تحدث او نسمع عن حدوث مشكلة واحدة بين اعضاء البعثة او الجهاز الفني واللاعبين.. ونجحنا في عبور زيمبابوى بالأربعة وامامنا معركه اكثر سخونة مع موزمبيق غدا الاحد والحصول على نقطة بمثابة حماية وامان لمواصلة مشوار التصفيات المونديالية.. ولكن بجهود رئيس البعثة واعضاء الجهاز الفني بقيادة الامريكي برادلي فان منتخبنا سيلعب للفوز لاسيما وانه خطف زيمبابوى والدور على موزمبيق.. ولديهم الارادة والعزيمة ورئيس بعثة فاهم متطلبات مهمته وله كلمته المسموعة ويتعامل باحترام واحترافية مع كل اعضاء البعثة.. وهو بالطبع ليس بجديد عليهم جميعا لأنه ظل رئيسا لنادى الترسانة اكثر من 5 دورات.. واتصور انه فى حالة تأهلنا فان هذا الفريد سيكون وش السعد او من مدرسة الكابتن سمير زاهر للبطولات والانجازات ولا اريد ان اسبق الاحداث ولكن لفت نظري فى تورتة السفريات ان العضو الثانى فى فصيلة الكرويين النادرة داخل الجبلاية وهو حمادة المصري بعيدا تماما عن رئاسة البعثات ولا ادري سر غيابه هل يخشى ركوب الطائرات او يعتذر لأسباب خاصة؟!

اتصور لو ان هناك اي مسؤول بيفكر لمصلحة مصر او المنتخبات ويضعهما فوق اي مصالح شخصية داخل تلك الجبلاية لاقترح على الفور اسناد بعثة رحلة سويسرا او المونديال التركي الى حمادة المصري.. على الاقل كان سيجيد التعامل مع زميل الملاعب وزميله ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب ولن نرى المعارك الاعلامية بين المدير الفني واعضاء ورئيس الاتحاد التى اساءت الى كل الاسرة الكروية فى هذا التوقيت الحرج!!

لا اتخيل انه حدث من قبل ان هاجم مدير فني لأى منتخب رئيس الاتحاد او مجلس ادارته على هذا النحو.. بل لا استوعب ان مصر او اتحاد الكرة يدفع غرامة 40 الف يورو يعنى 400 الف جنية للشركة الراعية في الايام الاقتصادية السوداء التي نعيشها.. بسبب عدم اللعب مع غانا المباراة الودية المتفق عليها.. واين كان رئيس البعثة ؟بل واين كان رئيس الاتحاد؟!ومن سيتحمل هذا المبلغ ؟!

بطبيعة الحال لو كان هناك رئيس بعثة فاهم وكروي مارس اللعبة وله شخصيته كان سيجبر المدير الفني على احترامه وتنفيذ تعليمات الاتحاد !!

من المفروض ان يتم اعادة النظر في قرار اختيار رئيس البعثة المسافرة الى تركيا ولابد ان يتم اسنادها بالتناوب لحسن فريد او حمادة المصري لضمان عدم حدوث اي فضائح ادارية او مشاكل علنية كما حدث مؤخرا في رحلة سويسرا.. ومن الممكن ان يسافر ايضا كل من يرغب في السفر الى تركيا ضمن افواج المشجعين الذين سيتحملهم عفيفي.. لتصبح الحملة القومية» لعفيفي» لتشجيع منتخب مصر وكذلك مشاهدة بحيرة مرمرة وقصر مهند الممثل التركي المشهور وليس هناك ما يمنع من المشاركة فى الجزء الجديد من حريم السلطان!!

نقلا عن "الجمهورية" المصرية