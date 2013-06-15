رونالدو: لـ"نيمار" .. أحسنت صنعاً .. برشلونة "الأفضل"

أكد لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو عن اعتقاده بأن مواطنه نيمار دا سيلفا أحسن صنعاً بتعاقده مع برشلونة الإسباني، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مهاجم سانتوس السابق كان يجب أن يقدم على هذا الخطوة في وقت مبكر لأن تطور مستواه تعرض "لعرقلة" في العام الأخير".

وقال رونالدو، في مقابلة نشرتها صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اليوم السبت، "أحسن نيمار عملا بترك البرازيل. كان يجب أن يفعل هذا من قبل".

وأضاف: "قلت قبل عامين أنني أود انتقاله للعب في أوروبا. وأعتقد أن تطور مستواه تباطأ في العام الأخير".

وأكد رونالدو نجم إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وميلان الإيطالي سابقا أن نيمار اختار الفريق المناسب لأنه سيلعب لبرشلونة أحد أعظم الأندية.



وتعاقد نيمار (21 عاما) مؤخرا مع برشلونة الإسباني ليلعب له بداية من الموسم المقبل بعدما تألق في صفوف سانتوس على مدار السنوات القليلة الماضية.