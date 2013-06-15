صحافي "التقط" صورا لروني مع زوجته فـ"ضربه" على رأسه

أعلنت الشرطة الإنجليزية عن أنها ستأمر باستجواب مهاجم المنتخب الإنجليزي ومانشستر يوناتيد واين روني، في حادثة اعتداء مزعوم، وقع مؤخرا من قبل روني تجاه أحد المصورين.



وقالت صحيفة "الميرور" الإنجليزية أن المصور الصحافي كريس جليف تقدم ببلاغ للشرطة الإنجليزية يتهم روني بالاعتداء عليه خلال حضوره لحفل للمطربة ريانا.



وأضاف أن روني ضربه على رأسه ما استدعى نقله للمستشفى لإجراء فحوصات شاملة.



وأشار جليف ( 56 عاما) أنه تعرض لإصابة بالغة قضى على إثرها ليلة بالمستشفى، وقام بإجراء أشعة مقطعية، بعدما شعر بوجود نزيف داخلي لتردي حالته الصحية.



وفي حيثيات الحادثة، أفاد جليف أنه كان يقوم بالتقاط صور لروني مع زوجته كولين التي حضرت لحفل ريانا، ليتفاجأ بضربه على رأسه.



وأكد أنه حين شعر بالضربة التفت للخلف وإذا بروني يبتسم في وجهه، ثم خرج متسائلا عن سبب ضربه بهذه الطريقة.



بدورها، قال مصدر مسؤول في الشرطة الإنجليزية إنه يجب التحدث مع طرفي الحادثة، الجاني والضحية لمعرفة تفاصيل أكثر قبل الدخول في أي أمور أو اتهامات من هذا القبيل.