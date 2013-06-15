مورينهو.. "يطارد" قاهر ريال مدريد "بقوة"

يريد المدير الفني الجديد لنادي تشلسي الإنجليزي، جوزيه مورينهو، الظفر بخدمات مهاجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، وذلك بالرغم من أن المهاجم البولندي يفضل الانضمام لبطل أوروبا، فريق بايرن ميونيخ.

وكشفت صحيفة دايي ستار البريطانية اليوم السبت، أن مورينهو جد معجب بقدرات اللاعب ليفاندوفسكي ويرى فيه"المهاجم الأنسب" لقيادة الخط الأمامي لتشكيلة تشلسي في الموسم الكروي المقبل.



وبحسب نفس الجريدة فان مورينهو سينتقل شخصياً إلى ألمانيا، في الأيام القليلة المقبلة للقاء ليفاندوفسكي والسعي لإقناعه ليكون قطعة أساسية ضمن الاستراتيجية الجديدة التي ينوي المدرب البرتغالي اعتمادها ضمن نادي تشلسي .

وأشارت "دايلي ستار" أنه في حالة قبول ليفاندوفسكي الرحيل إلى النادي اللندني فإن مورينهو مستعد لاقتراح مبلغ 20 مليون جنيه استرليني على إدارة فريق بروسيا دورتموند لتسريح مهاجمها البولندي.

وهي القيمة التي تعتبر جد كبيرة بحكم أن عقد اللاعب روبرت ليفاندوفسكي مع ناديه الألماني سينتهي بعد سنة واحدة فقط، وسيكون حراً من أي ارتباط في يونيو 2014.

ويعرف مورينهو جيداً الفعالية الهجومية الكبيرة للاعب روبرت ليفاندوفسكي، بحيث كان هذا الأخير وراء إقصاء نادي ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي للنسخة السابقة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما سجل النجم البولندي أربعة أهداف كاملة في مرمى الريال ( 4-1) في مباراة الذهاب للمربع الأخير للبطولة الأوروبية، قبل أن يكتفي الفريق الاسباني بالفوز بنتيجة 2- صفر في لقاء الإياب .وكان حينها مورينهو مدرباً للنادي الملكي.

وكان هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند قد أكد، الأربعاء الماضي، أنّه يعارض انتقال ليفاندوفسكي إلى "الغريم التقليدي" بايرن ميونيخ الألماني، ولكنه لن يرفض رحيل اللاعب البولندي إلى فريق آخر في حالة ما تلقى عرضاً في هذا الشأن.