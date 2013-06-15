نشطاء يحتجون على بطولة كأس القارات في برازيليا

نظم نحو 200 عضو في حركة العمال المشردين واللجنة الشعبية لكأس العالم، أمس الجمعة، تظاهرة احتجاجية خارج استاد برازيليا الوطني حيث من المقرر افتتاح بطولة كأس العالم للقارات غدا السبت.

ونقلت النسخة الإلكترونية ليومية "أو جلوبو" البرازيلية عن متحدث باسم المحتجين قال إن اسمه موتوبوي روجريو"حركتنا ضد الاستغلال التجارى لكرة القدم. لقد منحت الحكومة الكثير من الأرض لمجتمع الشركات".

وقال ساندرو أفيلار وزير الأمن في برازيليا إن السلطات حريصة على الانخراط فى محادثات لكنها تشجب سعي بعض المتظاهرين من أجل استغلال لحظة تاريخية لإثارة المشاكل.

