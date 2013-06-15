مدريدي سابق: غوارديولا لا يستطيع "استنساخ" برشلونة جديد

استبعد نجم كرة القدم الألمانية السابق غونتر نيتسر، نجاح الإسباني بيب غوارديولا المدرب الجديد لبايرن ميونيخ في تكرار أسلوب اللعب الذي انتهجه مع فريقه السابق برشلونة، والذي يُعرف بـ"تيكي تاكا"، مؤكداً أن "استنساخ" برشلونة جديد سيكون أمراً مستحيلاً.

وقال نيتسر في تصريحات أبرزها موقع الدوري الألماني على شبكة الانترنت، إن فلسفة بايرن ميونيخ تختلف تماماً عن برشلونة، ومن المستحيل تغييرها بوجود غوارديولا أو غيره من المدربين، مبدياً ثقة كبيرة بأن المدرب الشاب لن يغامر بالعمل على تطبيق أسلوب برشلونة مع الفريق البافاري.

وأوضح نيتسر الذي تألق في صفوف ريال مدريد الإسباني في سبعينيات القرن الماضي، أن عقلية لاعبي بايرن تختلف عن تلك التي يتمتع بها نظرائهم في برشلونة، وسيصعب على غوارديولا تدريبهم على أمور لم يعرفوها من قبل، "لكنهم وفي جميع الأحوال سيستفيدون من خبرات المدرب الاسباني".

وأكد أن الفرصة ستكون سانحة أمام مدرب برشلونة السابق لتحقيق انتصارات كبيرة نظراً لامتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين والذين يستطيع بواسطتهم قيادة بايرن ميونيخ للحفاظ على البطولات التي أحرزها في الموسم المنقضي على يد المدرب المخضرم يوب هاينكس.

ومن المقرر أن يباشر غواريدولا مهامه رسمياً مع بايرن ميونيخ في 25 من الشهر الجاري، على أن تكون المباراة الأولى له مع الفريق أمام منافسه التقليدي بروسيا دورتموند في 20 من الشهر المقبل على كأس "تيلكوم".

وأكدت وسائل الإعلام الألمانية غير مرة أن مهمة غوارديولا ستكون محفوفة بالمخاطر مع بايرن ميونيخ بعد أن ترك له "العجوز" هاينكس ارثاً ثقيلاً بتتويجه بالثلاثية التاريخية (دوري الأبطال- الدوري المحلي- كأس ألمانيا)، مشيرة إلى أن بطولات الفريق خلال الموسم المنقضي زادت بشكل كبير من الضغط الملقى على كاهل المدرب الإسباني.

وفي هذه الأثناء، كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية النقاب عن أن غوارديولا هو من عرض خدماته على بايرن ميونيخ لقيادته في الموسم المقبل، وليس العكس، مؤكدة أن الاتصال الأول من "بيب" جرى عام 2011، أي حينما كان لا يزال على رأس الجهاز الفني لبرشلونة.

وذكرت المجلة أن جلسات عدة عقدت بعد ذلك بين غوارديولا ومسؤولي النادي البافاري وعلى رأسهم الرئيس أولي هونيس ومدير النادي كارل هاينز رومينغيه، قبل أن يتم التوصل لاتفاق يقضي بتولي غوارديولا مهمة تدريب بايرن اعتباراً من الموسم المقبل.

