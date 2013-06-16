أرسنال يكسر سياسة تعاقداته من أجل هيغواين

سيضطر نادي أرسنال الإنجليزي لكسر قاعدة سياسة تعاقداته المعهودة بعدم دفع مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين، حيث سيقوم بدفع نحو (20) مليون جنيه إسترليني من أجل استقدام المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين من ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل.



وقالت صحيفة "الغارديان" الإنجليزية إن هيغواين بات قريبا من الانضمام لأرسنال نظير هذه الصفقة، ولكنها تبقى مرهونة بالمدير الفني الجديد لريال مدريد من أجل البت في أمر رحيل هيغواين من عدمه، على الرغم من الأنباء التي تفيد بقرب تعاقد الريال مع الايطالي كارلو انشيلوتي ليخلف مورينهو الذي ترك تدريب الفريق الملكي.



ويريد أرسنال التعاقد مع هيغواين على الرغم من كسر سياسة تعاقداته، خصوصا في ظل متابعة وحرص المدير الفني للفريق آرسين فينغر على ضرورة جلب المهاجم الأرجنتيني للنادي اللندني.



وحال اتمام التعاقد مع هيغواين (24 عاما )، فإنه سيصبح اللاعب الأغلى في تاريخ أرسنال، ليتجاوز الروسي ارشافين الذي انتقل مقابل (15) مليون جنيه استرليني.



وكان هيغواين قد أعلن في وقت سابق أنه يريد ترك ريال مدريد الذي انضم لصفوفه قبل نحو ستة أعوام، قادما من ريفربليت الأرجنتيني.



وعلى الرغم من أن اسم هيغواين ارتبط بيوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، إلا أن تقارير صحافية إسبانية أكدت أن العرض الايطالي من الناحية المالية لا يتناسب مع رغبة ريال مدريد في الاستغناء عن المهاجم الأرجنتيني.



يذكر أن أرسنال اعتاد في السابق على سياسة إنفاق محدود في سوق الانتقالات الشتوية والصيفية، وذلك بالتعاقد مع لاعبين لا تكلفه الكثير من الأموال، لكن التعاقد مع هيغواين سوف يكسر هذه السياسة التقشفية.