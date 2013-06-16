أشلي كول في ورطة بسبب "سيجارة"

أماطت صحيفة إنجليزية اللثام عن صورة التقطتها للاعب تشلسي والمنتخب الإنجليزي أشلي كول، الأمر الذي وضعه في ورطة حقيقية، خصوصا مع قدوم المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينهو لتدريب تشلسي الذي لا يتساهل مع مثل هذه الأمور.

ونشرت صحيفة "الصن" الانجليزية صورة لأشلي كول وهو يدخن سيجارة، حصلت عليها من مصادرها الخاصة أثناء قضاء اللاعب الإنجليزي لإجازته في مدينة لاس فيغاس الولايات المتحدة الأميركية.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الصورة ستكون بمثابة "الورطة" لكول، الذي سيجد قرارات حازمة لحظة مشاهدة مدربه مورينهو لها، وهو الذي عرف عنه اتخاذ قرارات حاسمة في مثل هذه الأمور.

وأوردت "الصن" حادثة لاعب ريال مدريد فابيو كوينتراو الذي قام مورينهو بإجلاسه احتياطيا بسبب قيامه بالتدخين أثناء حفلة عيد ميلاد، الأمر الذي يدلل على حجم العقوبة التي قد يتخذها المدرب البرتغالي بحق كول.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من أشلي كول عن صدمته من نشر هذه الصورة، حيث أكدوا أن كول يُمني النفس بعدم وصول هذه الصورة لأنظار مورينهو.

وأضافوا أنهم سبق وأن حذروا صديقهم كول من عواقب التدخين على مستقبله الكروي، لكنه لم يكن يأبه بتحذيراتهم المتكررة – حسب تعبيرهم-.

ويتمتع كول بشعبية بين مشجعي تشلسي منذ انضمامه الى الفريق من أرسنال في 2006 وأحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري المحلي، بالإضافة إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي اربع مرات، وأخيرا الدوري الأوروبي.

يذكر أن مورينهو سبق وأن صرح بعد توليه تدريب تشلسي أن اللاعبين القدامى ومن بينهم أشلي كول، لن يحصلوا على أي معاملة مميزة، ما يدلل على العقوبة التي سيتلقاها كول بحكم ما قام به.