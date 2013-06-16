اتحاد القدم السعودي: لا زيادة في عدد أندية الدوري

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم زيادة أندية دوري المحترفين للموسم المقبل، والإبقاء على الـ14 فريقا، وأكد الاتحاد في بيانه اليوم "مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي أصدر قرارا بالتمرير بعدم زيادة الأندية في الدوري خلال الموسم المقبل والاكتفاء بـ14 ناديا".

وأضاف الاتحاد في البيان "سيتم دراسة زيادة عدد الأندية مستقبلا بعد منح الوقت الكافي للجهات ذات العلاقة (المسابقات والحكام والمالية والنقل التلفزيوني والشركات الراعية ووكالة الشؤون الفنية بالرئاسة) لتقييم الأمر بالشكل المناسب الذي يضمن اتخاذ القرار الصحيح".

وكانت تغريدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت تفيد بصدور قرار ببقاء ناديي الوحدة وهجر في دوري المحترفين وعدم هبوطهما.