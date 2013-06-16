سجل هدفاً.. فاحتفل مع زملائه بالغوص في "بركة" ماء

خطف لاعبو فريق ينافس في دوري "الهواة" البولندي الأنظار باحتفال غريب بتسجيل هدف خلال مباراة أقيمت على أرضية ملعب غارق بمياه الأمطار، ووسط أجواء باردة جداً، لم تمنع الفريقين من اللعب وتحدي ظروف الطقس السيئ.

وبمجرد تمكّن أحد اللاعبين من تسجيل هدف ركض نحو "بركة" من المياه المتجمعة وسط الملعب وقفز داخلها تعبيراً عن فرحته بالهدف، قبل أن يحذو اثنان من زملائه حذوه ويقفزان داخل المياه الباردة وسط دهشة لاعبي الفريق المنافس.

ونال تصرف اللاعبين البولنديين اهتمام الصحافة في هذا البلد الأوروبي، التي أكدت أنه ما كان لأحد أن يتحدث عن دوري الهواة الذي لا يحظى بأي متابعة لولا هذه الحركة الطريفة من اللاعبين الذين جذبوا اهتمام الإعلام إليهم في مختلف دول العالم.

وحظي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه اللاعبون البولنديون بمتابعة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما "يوتيوب" إذ شوهد نحو مليون مرة، بعد مرور نحو أسبوع على نشره.