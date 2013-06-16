سواريز "يصرخ" في ليفربول: أريد الرحيل!

طالب مهاجم منتخب الأوروغواي لكرة القدم، لويس سواريز، مسؤولي فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي، بضرورة احترام رأيه فيما يخص رغبته في الرحيل، فاتحاً بذلك الباب من جديد أمام نادي ريال مدريد الإسباني الذي يريد ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وقال سواريز في تصريح لصحيفة "ماركا"الإسبانية، اليوم السبت: "لازلت مرتبطاً بعقد مع نادي ليفربول، ولكن في حالة ما إذا رغبت يوماً ما التوقيع مع نادٍ آخر فان ليفربول مطالب بالاستماع للعرض الذي يقدمه له هذا النادي، وذلك على غرار ما يفعله مع كل اللاعبين الآخرين".



وتابع سواريز قائلاً: "صحيح إنّه من الضروري أن يتفقوا (يقصد مسؤولي فريق ليفربول) مع النادي الآخر. ولكن للاعب أيضاً له كلمته في الموضوع".



وختم سواريز تصريحه ملمحاً لرغبته في الانتقال للعب بالدوري الإسباني: "كل اللاعبين يطمحون في الانضمام لأفضل الأندية .. فإذا سألت صبيا في الثامنة من عمره عن الفريق الذي يريد اللعب معه فإنّه سيجيبك حتماً الريال أو البارسا".



وبما أنّ نادي ريال مدريد هو من يريد الاستفادة من خدمات لويس سواريز في الموسم الكروي المقبل وليس غريمه التقليدي برشلونة، فإنّ الكلام الأخير للاعب الأوروغوياني يعني به النادي الملكي وليس الكاتلوني.



وكان لويس سواريز قد صرح في العديد من المناسبات عن رغبته في مغادرة إنجلترا في ظل توتر علاقته مع وسائل الإعلام البريطانية وحتى مع جماهير فريقه ليفربول، خاصة بعد التصرف الغريب الذي قام به في شهر أبريل الماضي لما عضّ مدافع نادي تشيلسي، برانيسلاف إيفانوفيتش، في مباراة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقد عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر ذلك الاعتداء اللاعب سواريز بإيقافه 10 مباريات، استنفذ منها 4 وبقيت 6 ستلاحقه في الموسم الكروي المقبل (2013-2014) سواء واصل اللعب مع ليفربول أو غادره نحو نادٍ أوروبي آخر.