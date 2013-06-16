كأس القارات: إسبانيا تطمح في ألقاب جديدة أمام أوروغواي

تفتتح اسبانيا بطلة اوروبا والعالم مشوارها في كأس القارات البرازيل 2013 لكرة القدم بمواجهة الاوروغواي بطلة اميركا الجنوبية، غدا الاحد، ضمن المجموعة الثانية في ريسيفي.



وتعتبر اسبانيا مرشحة قوية لخطف اللقب لاول مرة بعد تتويجها في كأس اوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010، ويعتمد مدربها فيسنتي دل بوسطي على نخبة لاعبي برشلونة وريال مدريد.



وتبحث اسبانيا عن تعويض خروجها من نصف نهائي نسخة 2009 امام الولايات المتحدة 2-صفر عندما حلت ثالثة.



والتقى المنتخبان اخر مرة وديا في فبراير الماضي في الدوحة عندما سجل بيدرو هدفين وقاد "لا فوريا روخا" الى الفوز 3-1، علما بان الاوروغواي لم تفز على اسبانيا في 6 مواجهات تنافسية.



وعلق سانتي كازورلا لاعب وسط اسبانيا: "ستكون مباراة مختلفة عن تلك التي خضناها قبل اشهر عدة. من الصعب الفوز عليهم وهم فريق خطر في الهواء".



اسبانيا لم تخسر في اخر 21 مباراة منذ مواجهتها مع انجلترا عام 2011، اما خسارتها الاخيرة في بطولة رسمية فتعود الى مونديال 2010 الذي احرزت لقبه، امام سويسرا 1-صفر في الدور الاول.



اما الاوروغواي بطلة العالم 1930 و1950، فلم تعد تلك القوة الضاربة التي حلت رابعة في مونديال 2010، وهي تعاني في تصفيات مونديال 2014، حيث تحتل المركز الخامس في مجموعة اميركا الجنوبية الموحدة ما يعني امكانية خوضها الملحق مع خامس قارة اسيا.



ومنذ احرازها كوبا اميركا 2011، خاضت الاوروغواي 15 مباراة، ففازت اخر مرتين امام فنزويلا وفرنسا، لكن قبل ذلك تعادلت 6 مرات وخسرت اربع مرات، بينها خسارات مذلة امام بوليفيا وكولومبيا وتشيلي في تصفيات كأس العالم.



من جهته، سيفتقد دل بوسكي للاعب الوسط تشابي الونسو المصاب، ليعول على خافي مارتينيز المتألق مع بايرن ميونيخ الالماني بطل اوروبا.



وستتركز الانظار لمعرفة هوية الحارس بين فيكتور فالديس حارس برشلونة وايكر كاسياس الذي ابعده البرتغالي جوزيه مورينيو عن مباريات ريال الموسم الماضي رغم تعافيه من اصابة في يده.



وقال فالديس: "لست انا من يتحدث عن ذلك. المدرب هو من يقرر الحارس الاساسي".



وبالاضافة الى هوية الحارس، يبقى السؤال الدائم مع صاحب الشاربين العريضين، وهو اعتماد مهاجم صريح او اللجوء الى نصف المهاجم سيسك فابريغاس.



وصحيح ان اسبانيا هي المنتخب المرعب راهنا في العالم، الا ان الاوروغواي تضم في صفوفها الثنائي الهجومي الرهيب ادينسون كافاني ولويس سواريز المطارد من ابرز الاندية الاوروبية، بالاضافة الى المخضرم دييغو فورلان.



وارتبط اسم كافاني هداف نابولي الايطالي بالانتقال الى ريال مدريد الاسباني وتشلسي او مانشستر سيتي الانجليزيين، فيما تشير التوقعات الى مغادرة سواريز ليفربول الانجليزي نحو ريال مدريد ايضا بعد مشكلات انضباطية افتعلها في الموسمين الاخيرين.



وعلق سواريز على اخبار انتقاله: "سألعب مع الاوروغواي ولن افكر بما سأجنيه في سوق الانتقالات. هدفي الوحيد هو الفوز باللقب".

وفي المجموعة عينها، تلعب الاثنين تاهيتي مع نيجيريا.

إيطاليا تبحث عن الفوز أمام المكسيك



وفي ريو دي جانيرو، تستهل ايطاليا وصيفة بطلة اوروبا 2012، مشوارها بلقاء المكسيك بعد تعثرهما في مبارياتهما الاخيرة.



ايطاليا وقعت في فخ التعادل امام هايتي المتواضعة 2-2 الثلاثاء الماضي، في مباراة اعتبرها مدربها تشيزاري برانيدلي "محرجة"، فيما خرجت المكسيك من مباراتها امام كوستاريكا في تصفيات المونديال تحت صافرات الاستهجان.



مباراة هايتي جاءت بعد تعادل سلبي لايطاليا مع تشيكيا في تصفيات كأس العالم، لكن وضع المكسيك اكثر حرجا، اذ تعادلت خمس مرات من 6 مباريات في الدور النهائي من تصفيات منطقة كونكاكاف، ما رفع الاصوات المطالبة باقالة المدرب خوسيه دي لا توري.



وتحتل المكسيك المركز الثالث بفارق نقطة عن هندوراس التي لعبت مباراة اقل، ما يضعها في موقف حرج للتأهل الى مونديال البرازيل 2014، وربما الغياب لاول مرة منذ 1990 عندما حرمت المشاركة بسبب الزج بلاعب فوق السن خلال بطولة للشباب.



وقال لاعب وسط ايطاليا كلاوديو ماركيزيو: "هذه مشكلة الفريق، لكن عندما ينزلون الى ارض الملعب سينسون كل ذلك ويتسببون لنا بالمشكلات".



وخسرت ايطاليا امام المكسيك 1-2 وديا في بروكسل عام 2011، وكانت اول مرة يخسر فيها الازوري امام خصمه في 11 مباراة.



وتعتبر المكسيك مخضرمة في كأس القارات، اذ شاركت خمس مرات في النسخ الثماني الماضية وتوجت على ارضها عام 1999.



ويحوم الشك حول مشاركة مهاجم ايطاليا ماريو بالوتيلي لاصابة عضلية في فخذه، ويعود ستيفان الشعراوي بعد رجوعه من اصابة صغيرة.



وسيخوض لاعب الوسط اندريا بيرلو مباراته الدولية المئة، ليصبح نجم يوفنتوس خامس لاعب يحقق هذا الانجاز بعد فابيو كانافارو وجانلويجي بوفون وباولو مالديني ودينو زوف.



وفي الطرف المكسيكي، يتوقع ان يزج دي لا توري بمهاجم مانشستر يونايتد الانجليزي خافيير هرنانديز، الوحيد الذي عرف طريق الشباك للمكسيك عام 2013 في المباريات الرسمية، فيما يأمل لاعب وسط مايوركا الاسباني جيوفاني دوس سانتوس العودة الى التشكيلة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة كوستاريكا.



وستكون المباراة الاولى في مسابقة رسمية على ملعب ماراكانا المتجدد، بعد تعادل البرازيل وانكلترا وديا 2-2 مطلع الشهر الحالي.