مصر تتأهل رسميا للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال

المصدر: مابوتو (موزمبيق) - (د ب أ)

واصل المنتخب المصري لكرة القدم انطلاقته الرائعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، وحجز مكانه في المرحلة النهائية من التصفيات بتغلبه 1-صفر على مضيفه الموزمبيقي، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالمرحلة الثانية قبل النهائية من التصفيات.

وحقق المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) الفوز الخامس على التوالي في مجموعته ليكون الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته بهذه المرحلة من التصفيات حتى الآن.

ورفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة بفارق ثماني نقاط أمام نظيره الغيني الذي خرج بهذه النتيجة من التصفيات، بغض النظر عن نتيجة مباراته المقررة اليوم أيضا أمام ضيفه منتخب زيمبابوي في نفس المجموعة.

وبذلك أصبح المنتخب المصري ثاني المتأهلين للمرحلة النهائية من التصفيات بالقارة الإفريقية حيث سبقه المنتخب الإيفواري في وقت سابق اليوم.

وتجمد رصيد منتخب موزمبيق (الأفاعي) عند نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة وبفارق نقطة واحدة أمام موزمبيق علما بأن الفريقين ودعا التصفيات رسميا قبل مباريات هذه الجولة.

وواصل المهاجم المصري الخطير محمد صلاح هوايته في هز الشباك وأحرز الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 40 بعد أيام من هز شباك زيمبابوي ثلاث مرات (هاتريك) في الجولة الماضية من التصفيات.

ورفع صلاح رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة قائمة التصفيات متساويا مع الجزائري إسلام سليماني.

وأصبحت مباراة الفراعنة مع المنتخب الغيني في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل حيث لن تؤثر على موقف الفريقين في التصفيات.