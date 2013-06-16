هاينكس: لن أعود للتدريب والتعاقد مع غوارديولا "صائب"

أكد يوب هاينكس (68 عاما) المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أنه لن يعود للعمل بالتدريب مجددا.

وأنهى هاينكس عمله مع بايرن مطلع الشهر الحالي بالفوز 3-2 على شتوتغارت في نهائي كأس ألمانيا ليستكمل بهذا الثلاثية التاريخية لبايرن في الموسم المنقضي، حيث قاد الفريق للفوز بألقاب دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا ليكون أول فريق ألماني يحقق هذا الإنجاز في موسم واحد.

وترك هاينكس تدريب بايرن ليخلفه المدرب الإسباني غوسيب غوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني.

وقال هاينكس، في مقابلة تنشرها مجلة "شبيغل" الألمانية، غدا الاثنين، إنه يواجه مشكلة في أن يقول إن شيئا قد حسم.

وأوضح "لكنني أؤكد أنني لا أعتزم العودة للتدريب مجددا. قدمت وداعا قيما".

وسبق لهاينكس أن أعلن، في مؤتمر صحافي بعد ثلاثة أيام من نهائي كأس ألمانيا، أنه سيحصل على فترة راحة.

وقال هاينكس إن الفريق نجح في الفوز بالثلاثية لأن جميع اللاعبين تخلوا عن الأنانية، وأوضح "حتى هؤلاء الذين لم يتعلموا هذا من قبل. حتى روبن وريبيري اللذان ساهما فجأة في الأداء الدفاعي للفريق".

وأوضح هاينكس إن شراء مدافع إسباني هو خافي مارتينيز كان ضربة ناجحة، وأوضح "التعاقد معه كان فكرتي" معترفا بأن لديه بعض الأمور عن المقابل المالي للصفقة والذي بلغ 40 مليون يورو (3ر53 مليون دولار).

وقال هاينكس: "في البداية، لم يلعب مارتينيز جيدا. ورغم هذا، جاء لي بعض اللاعبين مثل مانويل نيوير وفيليب لام وباستيان شفاينشتيغر بعد بعض الوقت وقالوا إنه لاعب رائع".

وأوضح هاينكس أنه لا يعاني من أي مشكلة بسبب تعاقد النادي مع غوارديولا ليخلفه في قيادة الفريق. وقال "هذا كان القرار الصائب في إطار تعاقب وتغير الأجيال. كان على بايرن أن يتصرف. إذا لم يجد بايرن البديل المناسب، كان من الممكن أن نتحدث سويا. ولكن هذا الطريق يروقني".

وقال هاينكس إنه قدم إلى غوارديولا فريقا يعمل بشكل رائع ومتكامل.