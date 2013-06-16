هدف السعودي خالد مسعد من أفضل 13 هدفا في كأس القارات

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصويتا على موقعه الرسمي لجائزة أفضل هدف خلال 21 عاما في كأس القارات, ويأتي التصويت بمناسبة إقامة كأس القارت والتي تقام حاليا من 15 الي 30 من الشهر الجاري في البرازيل بمشاركة 8 منتخبات.

وخير "فيفا" المصوتين بين 13 هدفا للتصويت علي الهدف الافضل علي مدار تاريخ كأس القارت, ويتنافس هدف اللاعب السعودي خالد مسعد في مرمي الولايات المتحدة الأميركية لعام 1992 في مباراة نصف النهائي من البطولة مع العديد من أفضل الأهداف على مدار تاريخ البطولة القارية, وأبرزها هدف اللاعب البرازيلي رونالينيو, والتشيكي بافل نيدفيد, والكاميروني صامويل ايتو والدنماركي مياكل لاودروب المدير الفني الحالي لفريق سوانسي الانجليزي.

ومن المفترض أن يعلن "فيفا" عن الجائزة غير الرسمية أثناء إقامة البطولة, ومن المتوقع مشاركة أكثر من 70 ألف شخص في الاستفتاء الذي امتد لشهر كامل.