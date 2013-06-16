"صورة" حارس منتخب إسبانيا للشباب.. تثير "ضجة"

أثارت صورة حارس مرمى المنتخب الإسباني تحت 21 عاما، وحامي عرين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" و "تويتر" , حيث يظهر الحارس الإسباني وهو يحمل علمي إسبانيا و إسرائيل، وهو ما أشادت به الأوساط الإسرائيلية والصحف الرياضية الإسرائيلية، معتبرة أن دي خيا يرد الجميل للجماهير الاسرائيلية التي دعمت بلاده خلال منافسات المتخب الإسباني في بطولة كأس الامم الأوروبية تحت 21 عاما المقامة في إسرائيل حاليا.

على النقيض من ذلك أثارت الصورة استياء الجماهير العربية، مما قد يقلل شعبية الحارس الإسباني الشاب في البلدان العربية بعد دعمه لأحد أطراف الصراع العربي الإسرائيلي.

يذكر ان تنظيم إسرائيل للبطولة على أرضها واجه العديد من الانتقادات والعديد من المظاهرات التي ترفض إقامة البطولة على أرض مغتصبة!.