"10" أسباب قد تُعيد رونالدو لمانشستر يونايتد

تتسابق وسائل إعلام إنجليزية على اختلاف مشاربها لاستقدام البرتغالي كريستانو رونالدو لصفوف ناديه السابق مانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال استباقها الأحداث بالعديد من الأخبار الحصرية، والتحليلات الموضوعية لإمكانية عودته لمعقل اليوناتيد الأولدترافورد.

ففي الوقت الذي أكدت صحيفة "الصن" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد سوف يعمل على استعادة رونالدو من خلال استخدام ورقة السير أليكس فيرغسون، الذي يملك حضورا طيبا عند اللاعب البرتغالي، نشرت صحيفة "الدايلي ميل" لوضع عشرة أسباب قد تُعيد رونالدو لصفوف بطل الدوري الانجليزي.

وبحسب "الصن" فإن مانشستر يونايتد يأمل من فيرغسون، الذي تركه الشهر الماضي باعتزاله التدريب بعد 27 عاماً، اقناع رونالدو بالقدوم للفريق، خصوصا بعد نفي الأخير الأنباء التي تحدثت عن تجديد عقده مع ريال مدريد واعتبرها لا أساس لها من الصحة.

أما "الدايلي ميل" فشرحت عشرة أسباب قد تعيد رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد، يأتي في صدارتها العودة القوية للدوري الإنجليزي في صدارة الكرة العالمية؛ بجلبه للعديد من الأسماء الرنانة سواء على صعيد اللاعبين أو المدربين.

أما السبب الثاني فيتعلق برونالدو نفسه، وبامكانياته الرائعة التي جعلته حاليا في أفضل مستوياته الفنية، وقدومه للدوري الإنجليزي سوف يعززها.

وظهر روني كأحد الأسباب العشرة لعودة رونالدو، حيث إن الأخير سوف يعمل على تكوين ثنائي قوي يعطي دفعة كبيرة للدوري الإنجليزي.

وفي السبب الرابع، جاء فان بيرسي كشريك ثان مع رونالدو، سيجعل مانشستر يونايتد الأكثر متابعة في العالم، ويزيد من جمهوره ومحبيه حول العالم.

وكان المدير الفني لمانشستر يونايتد ديفيد مويس حاضرا كسبب خامس في جلب رونالدو، حيث إن وجوده سيعطي له زخما فنيا واهتماما كبيرا.

وحمل السبب السادس، تنافسا جديا لرونالدو رفقة مانشستر يونايتد ضد تشلسي بقيادة مدربه الجديد القديم جوزيه مورينهو.

أما السبب السابع فيتمثل في رونالدو أيضا من خلال تألقه واتقانه للركلات الحرة المباشرة، وستعطيه اللاعب الاستثنائي في تنفيذها بمنافسة مع غاريث بيل، ودافيد لويز.

وتمثل السبب الثامن في عودة المهارات والفنيات لتضاف للقوة التي يتميز بها لاعبو الدوري الإنجليزي بانضمام رونالدو الذي يملك هذه التقنيات.

في حين أن السبب التاسع كان بأفضلية لمانشستر يونايتد الذي سيكون بجلب رونالد لصفوفه قد امتلك ميزة وجود لاعب قادر على فعل أي شيء في أي وقت من المباراة.

أما السبب العاشر والأخير فيعني أن عودة رونالدو لمانشستر يونايتد ستكون بمثابة عودة له ولفريق الجوائز والألقاب الفردية والجماعية محليا وأوروبيا.