الحكم بسجن لاعبين شباب وأحد الآباء في مقتل مساعد حكم

قضت محكمة المقاطعة بمدينة ليليشتاد الهولندية، اليوم الاثنين، بالحبس لمدة ستة أعوام على رجل يبلغ من العمر 51 عاما، فيما قضت بحبس ستة آخرين في سن الأحداث لفترات أقصر لتعديهم بالضرب على مساعد حكم (حكم راية) بإحدى مباريات كرة القدم مما أسفر عن وفاته في اليوم التالي في ديسمبر الماضي.

وكان المتهمون تعدوا بالضرب والركل على مساعد الحكم ريتشارد نيوفنهيوزن عقب مباراة للشباب تحت 17 عاما بإحدى مسابقات دوري الدرجات الدنيا في هولندا في الثاني من ديسمبر الماضي، مما تسبب في صدمة كبيرة للشارع الكروي سواء في هولندا أو على مستوى العالم.

وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل غير العمدي، وحكمت على والد أحد اللاعبين (51 عاما) بالحبس لمدة ستة أعوام مع حبس خمسة شباب تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما لمدة عامين في سجن الأحداث، فيما حكمت على شاب سادس بالحبس لمدة عام واحد.