الهلال السعودي يسعى لـ"ضم" البوسني أمير سباهينتش

كشفت أنباء إعلامية، اليوم الاثنين، في السعودية أن فريق الهلال اتفق مبدئيا مع أمير سباهينتش (32 عاما) قائد منتخب البوسنة والهرسك لكرة القدم للعب في صفوفه اعتبارا من الموسم المقبل دون الافصاح عن القيمة المالية ومدة العقد.

ويأتي هذا وسط استياء بالنادي من تسريبات تعاقداته مع اللاعبين الأجانب قبل أن تصل إلى مرحلة التوقيع الرسمي.

وأكدت مصادر ، إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، أن المدير الفني السعودي سامي الجابر الذي عين مؤخرا في فريق الهلال يتواجد حاليا في مدينة سالزبورغ النمساوية؛ لتفقد معسكر فريقه الأوروبي الذي يقام الشهر المقبل وينتظر أن يوقع العقد مع المدافع البوسني لتدعيم صفوف الفريق.

وعبرالجابر، في تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية قبل أيام عن انزعاجه لتسريب أنباء التعاقدات التي تخص فريقه وسط اتهامات جماهيرية لمسؤولين كبار في النادي بأنهم من يقومون بالتسريب دون أي إدراك لأهمية حماية صفقات ناديهم، وأكد الجابر أن مثل هذه التسريبات التي تأتي قبل التوقيع الرسمي قد ترفع أسعار اللاعبين وربما تتسبب في تعثرها قبل اتمامها بالشكل الرسمي.

وسبق للبوسني أمير سباهينتش أن لعب في صفوف أندية لوكومتيف موسكو الروسي ومونبلييه الفرنسي ويلعب حاليا في صفوف فريق إشبيليه الإسباني ويجيد اللعب في قلب الدفاع أو كمدافع أيسر ومحور ارتكاز.

ولم تعلن إدارة الهلال بشكل رسمي عن التعاقد مع اللاعب البوسني وسط تأكيدات من مقربين من النادي بأنه اتفق مبدئيا معه وقد يعلن عن الصفقة اليوم أو غدا الثلاثاء.