برانديلي يحذر بالوتيلي من استعراض عضلاته مجددا

حذر المدير الفني للمنتخب الإيطالي تشيزاري برانديللي مهاجمه الإيطالي صاحب الأصول الغانية ماريو بالوتيلي من استعراض عضلاته مجددا بعد إحرازه الأهداف، وذلك في تصريحات أدلى بها المدير الفني السابق لنادي فيورنتينا لشبكة(راي سبورت).

وعلق برانديلي على تصرف بالوتيلي المتكرر بعد الفوز على المنتخب المكسيكي قائلا: "على ماريو أن يتوقف عن إظهار وعرض عضلاته, الإنذارات المتكررة شيء يحتسب علينا".

وساعد بالوتيلي منتخبه الإيطالي في تخطي عقبة المكسيك بإحرازه الهدف الثاني لإيطاليا ,قبل أن يقوم اللاعب صاحب الـ 22 عاما بخلع قميصه احتفالا بالهدف في حركة مشابهة لاحتفاله بهدفه امام المنتخب الالماني في يورو 2012.









