جماهير إنديندينتي "تغني" و"تبكي" بعد هبوط فريقها

يوم لن تنساه جماهير إنديبندينتي, يوم بكى فيه الأطفال والرجال والنساء, يوم سيشكل جزءا كبيرا من ذاكرة كل طفل يشجع فريق انديبندينتي الارجنتيني, هو يوم السبت، الذي هبط فيه فريق انديبندينتي الأرجنتيني الشهير الى دوري الدرجة الثانية لاول مرة منذ 100 عام.

اذ خسر فريق إنديبندينتي الأرجنتيني من فريق سان لورنزو بهدف نظيف ليهبط رسميا الفريق الارجنتيني الحاصل على كأس ليبرتادورس 7 مرات, والحاصل على لقب الدوري الارجنتيني 16 مرة الى دوري الدرجة الثانية، الا أن جماهير الفريق الارجنتيني العريق فاجأت الجميع بترديدها لأغاني الفريق وتشجيعه بأصوات اختلط الغناء بالبكاء فيها.

ويظهر في الفيديو بكاء اللاعبين والمدربين والجماهير بما فيهم النساء والاطفال، قبل أن تبدأ الجماهير في الغناء، ليكتب اندبيندينتي فصلا جديدا من فصول هبوط الفرق العريقة الارجنتينية لدوري الدرجة الثانية، بعد هبوط الفريق الشهير ريفربلات في موسم 2010-2011.