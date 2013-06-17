شبح "مورينهو" يُطارد لاعبي"برشلونة"

واصل لاعبو نادي برشلونة الإسباني شنَّ هجوم إعلامي شرس تجاه المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، والمدير الفني الحالي لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أكّد فيها بأنه قد نجح بالقضاء على هيمنة فريقهم.



وصبّ مدافع الفريق الكتالوني، جيرارد بيكيه، الزيت على النار في الحرب المستعرة خلال الآونة الأخيرة بين لاعبي برشلونة من جهة وبين المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد من جهة أخرى، على الرغم من رحيل الأخير إلى نادي تشلسي الإنجليزي.



ووجّه قلب دفاع منتخب "لافوريا روخا" انتقادات لاذعة للمدرب البرتغالي، لافتاً إلى أنه قد حاول خلق صراعات بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تصرفاته كانت نابعة من شعوره بالضعف أمام قوة برشلونة الهائلة.



وأكّد "بيكيه" في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا" بأنّ "مورينهو"المثير للجدل يُعتبر واحداً من أكثر المدربين براعة في اختلاق الصراعات والمشاكل والمواجهات.



واختتم اللاعب المتواجد رفقة منتخب بلاده بالبرازيل للمشاركة في بطولة كأس القارات حديثه بالتأكيد على أنّه لم يخشَ في يومٍ من الأيام من قدرة "مورينهو" بالتأثير على العلاقة الوطيدة التي تجمع بين زملائه لاعبي البارسا والريال في منتخب إسبانيا.



ولم يكن "بيكيه" هو اللاعب الكتالوني الوحيد الذي ينفجر غاضباً في وجه "مورينهو" بالآونة الأخيرة، فقد سبقه زملاؤه بالفريق أندرياس إنييستا وتشافي هيرنانديز، اللذان اتهما "مورينهو" بتدمير كرة القدم الإسبانية بسبب المشاكل التي افتعلها خلال فترة توليه لتدريب"الميرنغي".



ولم يتردد متوسط ميدان الفريق الكتالوني "سيسك فابريغاس" في السخرية من تصريحات "مورينهو"، إذ تهكم اللاعب على تصريحات المدرب المثير للجدل بالقول:- "لا أعرف عن أي هيمنة يتحدث مورينهو؟ لقد تفوقنا عليهم بفارق 15 نقطة كاملة".



يُذكر أن الفترة التي تولى فيها "مورينهو" تدريب الريال قد شهدت ارتفاعاً في حدة الاحتقان بين لاعبي برشلونة وريال مدريد على المستطيل الأخضر في مباريات "الكلاسيكو" الأخيرة، ناهيك عن التراشق الإعلامي المخجل بين الطرفين.