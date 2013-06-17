لاعبو تاهيتي عاطلون ومحاسبون وعمال توصيل طلبات للمنازل

من بين 23 لاعبا لدي 9 عاطلين, لدي غيرهم يعملون كعمال لتوصيل الطلبات للمنازل, ولاعب يعمل في مجال المحاسبة, والبعض يعمل في تدريس التربية الرياضية، بالإضافة الى المدافع تيهيافري لوديفيونا الذي يستيقظ يوميا الرابعة فجرا ثم يذهب ليتسلق الجبال لأنه عمله، ويعود في الخامسة ليلتحق بتدريبات ناديه" هكذا بدأ المدير الفني لتاهيتي إيدي إتياتا تصريحاته قبل مباراة منتخبه أمام بطل إفريقيا منتخب نيجيريا، اليوم الاثنين، والتي نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".

وأضاف إتياتا "لا نمتلك نفس أسلحتهم, سواء تكتيكيا أو على مستوى اللاعبين ولا على المستوى البدني، ولكننا سنتسلح بالروح في مواجهتنا معهم".

وسيلاقي منتخب تاهيتي بطل أوقيانوسيا المنتخب النيجيري اليوم في إطار منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس القارات والتي تضم منتخبي إسبانيا و أوروغواي أيضا.





