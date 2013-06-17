مورينهو: مالك تشلسي لا يتدخل في عملي

برأ المدير الفني لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو مالك النادي الروسي رومان إبراموفيتش من أي تدخل في عمله أو التأثير على قراراته، خلال الفترة السابقة التي عمل بها المدرب البرتغالي على رأس الادارة الفنية للفريق اللندني.



وقال مورينهو في تصريحات خاصة لصحيفة "الغارديان" الانجليزية: إن إبراموفيتش لم يسبق له أن تدخل في أي شيء من صلاحياته كمدرب خلال إشرافه على تشلسي في الفترة السابقة الممتدة ما بين عامي 2004-2007.



وتابع "مالك النادي لم يحاول التأثير أبدا على عمله كمدرب، سواء في التدريبات أو المباريات، وحتى في اختيار لاعب بعينه للتعاقد معه".



وعبر مورينهو عن سعادته بالعودة لتدريب تشلسي، في ظل الأجواء الايجابية التي وجدها من الجميع بدءا من مالك النادي، ومرورا بالجميع.



وفي سياق آخر، نفى مورينهو أي نية له في خلافة السير أليكس فيرغسون في تدريب مانشستر يوناتيد كما أشيع سابقا.



وقال مورينهو في تصريحات نشرتها صحيفة "الصن" الانجليزية أنه لم يكن يرغب في خلافة فيرغسون بعد اعتزاله، موضحا أن فيرغسون طلب منه خلافته في تدريب مانشستر يوناتيد لكنه رفض.



وأوضح أن سبب رفضه يعود لأنه كان يريد العودة لتدريب تشلسي، وهي الرغبة التي أثنى عليها فيرغسون واحترم قرار المدرب البرتغالي.



وكشف المدرب البرتغالي أن فيرغسون كان قد أبلغه قبل عدة أشهر بنيته ترك منصبه كمدرب لمانشستر يوناتيد، معربا عن سعادته بهذه الثقة التي أولاها له فيرغسون وإخباره بهذا الأمر.