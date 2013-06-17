هاكرز يخترقون قاعدة بيانات لاعبي مانشستر سيتي

فتح نادي مانشستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي تحقيقا داخليا لمعرفة حيثيات قيام هاكرز باختراق قاعدة بيانات سرية للغاية خاصة بلاعبي النادي الانجليزي.

وكشفت صحيفة "الميرور" الإنجليزية أن قاعدة البيانات التي وصفت بـ"السرية للغاية" تم قرصنتها بعد اختراق الهاكرز لها ودخولهم للخادم الرئيسي للانترنت في مقر النادي الرسمي.

وبحسب الصحيفة الانجليزية، فإن قاعدة البيانات تتضمن العديد من المعلومات السرية عن انتقالات اللاعبين، والأسماء المرشحة للعب في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وتتضمن أيضا تقييمات شاملة للاعبي الفريق، ولعدد من لاعبي العالم الذي يتطلع مانشستر سيتي للتعاقد معهم، بالاضافة إلى الاستراتيجيات التي سوف يقوم بها مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة لتدعيم الفريق.

وأوضحت "الميرور" أن الاعتقاد السائد لدى ادارة مانشستر سيتي أن من يقف وراء دخول هؤلاء الهاكرز عدد من العاملين في ادارات بعض الأندية الانجليزية، دون توضيح أي معلومات أو أسماء لهؤلاء الأشخاص أو الأندية.

وأعلن مانشستر سيتي حالة الطوارئ داخل النادي من أجل معرفة الجناة، وكيفية قيامهم بالدخول لهذه الأنظمة التي من المفترض أن تكون على أعلى درجة من الحماية الالكترونية.