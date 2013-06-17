هدف مُلغى يثير التكهنات بـالتلاعب في الدوري الأرجنتيني

أثار القرار الكارثي، الذي اتخذه حكم مباراة فريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني وفريق أرسنال الأرجنتيني بإلغاء هدف صحيح للفريق الزائر أرسنال، التكهنات حول التلاعب بمباريات الدوري الارجنتيني.

إذ ألغى الحكم الأرجنتيني هدف صحيحا لصالح أرسنال، أحرزه خوليو فورش, إذ ظهر في الفيديو تغطية مدافع البوكا لفورش بمساحة كافية وواضحة لأن يراها الحكم, ليحرم الحكم فريق أرسنال من التعادل، ويبقي على حظوظ البوكا، إذ يقبع البوكا في المركز الـ 18 من الدوري الأرجنتيني بفارق نقطتين عن المركز الأخير الذي يحتله فريق أرجنتينيوس جونيورز, لكن لاعبي أرسنال لم يصمتوا على المهزلة التحكيمية، إذ هاجم لاعبو الفريق الزائر الحكم الارجنتيني بعد المباراة، مما استدعى تدخل الشرطة الأرجنتينية للفصل بين اللاعبين والحكم الذي قد يشعل الدوري بقراره الفادح.

يذكر أن أخطاء الحكام الفادحة هذا الموسم فتحت أبوابا للشك في التلاعب بالمباريات في كل من إسبانيا وألمانيا لتكمل الدولة اللاتينية سلسلة البلاد التي طالتها شبهة التلاعب بالمباريات.









