ليفاندوفسكي باقٍ في دورتموند الموسم المقبل

أكد هانز-يواخيم فاتسكه مدير نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيضطر للوفاء بمدة تعاقده مع النادي كاملة حتى 2014، مؤكدا أن دورتموند لن يسمح له بالانتقال قبل ذلك.

وكان دورتموند أعلن مؤخرا أنه لن يسمح لليفاندوفسكي بالانضمام إلى بايرن ميونيخ، حامل ألقاب الدوري والكأس الألمانيين ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يؤكد فاتسكه للعدد الصادر، اليوم الاثنين، من صحيفة "سويدويتشه تسايتونغ" بأن اللاعب لن يسمح له حتى بالانضمام إلى أي ناد غير ألماني، بعد ما تردد حول اهتمام أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزيين باللاعب.

وقال فاتسكه: "من المؤكد أن روبرت سيلعب بصفوف بوروسيا دورتموند الموسم المقبل. علينا أن نخطط مستقبلا".

ووجه مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند رسالة مشابهة حيث قال: "سنبدأ تدريباتنا الاستعدادية للموسم المقبل في غضون أسبوعين. نريد حسم الأمر".

وكان يتوقع انتقال المهاجم البولندي الدولي إلى بايرن للحاق بزميله السابق بفريق دورتموند ماريو غوتزه، وهو الأمر الذي رفضه ناديه تماما. ويبدو أن دورتموند مستعد لزيادة راتب ليفاندوفسكي خلال موسمه الأخير مع الفريق والذي يستطيع اللاعب بعده الانتقال دون مقابل مادي للنادي.