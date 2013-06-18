أموال قطر قد تدفع "خليفة مورينهو" لـ"خيانة" ناديه

تحوّل البرتغالي أنديه فيلاس بواس، مدرب توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي إلى المرشح الأبرز لتولي تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل، خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي بات قريباً بدوره من الانتقال للإشراف على ريال مدريد الإسباني.

وطبقاً لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية واسعة الانتشار، فإن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان يجري مفاوضات مباشرة مع فيلاس بواس، من أجل اقناعه بتولي تدريب النادي الباريسي اعتباراً من الموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة أن إدارة سان جيرمان على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد فيلاس بواس مع توتنهام والتي تبلغ 12 مليون يورو، وهو ما قد يدفع المدرب البرتغالي للموافقة على العرض المغري.

ويبدو أن سان جيرمان لا يريد الظفر بخدمات فيلاس بواس فقط، بل يسعى أيضاً لأن يجلب معه نجم توتنهام الدولي الويلزي غاريث بيل، وهو على استعداد لتقديم عرض خيالي تناهز قيمته 100 مليون يورو، بحسب الصحيفة، لضم اللاعب، المطلوب كذلك لريال مدريد.

وفي حال نجحت مساعي سان جيرمان في ضم الثنائي فيلاس بواس وبايل، فإنه سيوجه بذلك ضربة قاضية لتوتنهام الذي يحاول جاهداً الاحتفاظ بنجمه الويلزي رغم العروض المغرية التي يتلقاها بين الحين والآخر، قبل أن يجد نفسه أمام تحدي الاحتفاظ باللاعب والمدرب معاً.

وطوال الفترة الماضية تمسك فيلاس بواس برفض التفريط ببيل لريال مدريد وغيره من الأندية الساعية لضمه، وهو ما رفع من أسهمه لدى جماهير "الديوك" بعد أن سبق ذلك بإنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الخامس، لكنها قد تنقلب عليه تماماً في حال رحل عن النادي مصطحباً معه نجم الفريق الأول.

ويعتبر المدرب البرتغالي الشاب أحد تلاميذ مواطنه جوزيه مورينهو، حيث عمل مساعداً له في نادي بورتو، قبل أن يصبح المدير الفني للفريق، ومن ثم ينتقل إلى تشلسي أيضاً، لكن تجربته مع "البلوز" لم تكن موفقة، قبل أن يبرز في محطته الإنجليزية الثانية مع توتنهام.



وتبحث الإدارة القطرية المشرفة على نادي سان جيرمان عن خليفة لأنشيلوتي الذي قاد الفريق خلال الموسم الماضي وساعده في التتويج بلقب الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 19 عاماً، لكنه أصبح قريباً من تحويل وجهته نحو ريال مدريد.