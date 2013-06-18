إيران تهزم كوريا وترافقها إلى كأس العالم

تأهلت إيران إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل عام 2014 بفوزها على كوريا الجنوبية 1 ـ صفر، اليوم الثلاثاء، في أولسان في الجولة الأخيرة من المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية.



وانتزعت ايران الصدارة من كوريا الجنوبية بعدما رفعت رصيدها الى 16 نقطة مقابل 14 لكوريا الجنوبية التي ضمنت تأهلها من الجولة الماضية بفارق الأهداف أمام اوزبكستان التي سحقت ضيفتها قطر 5-1 بيد أن ذلك لم يكن كافيا لحجزها البطاقة المباشرة إلى المونديال، وستخوض بالتالي الملحق الآسيوي أمام ثالث المجموعة الثانية الأردن أو عمان اللتين تلتقيان لاحقا.



واكتمل بذلك عقد المنتخبات الآسيوية الأربعة التي تتأهل مباشرة الى النهائيات، حيث كان منتخب اليابان حسم تأهله قبل جولتين, وانضم إليه اليوم منتخب أستراليا بعد فوزه على العراق 1-صفر في المجموعة الثانية.



في المباراة الأولى، قدمت كوريا الجنوبية عرضا رائعا حصلت فيه على فرص بالجملة من دون أن تتمكن من هز الشباك، في حين أن رضا جوشان خطف هدف الفوز لإيران بعد ساعة على انطلاق المباراة واضعاً منتخب بلاده في النهائيات.



وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها منتخب ايران نهائيات كأس العالم، كما أنه التأهل الثامن على التوالي لكوريا الجنوبية التي تحتفظ بأفضل سجل آسيوي في المونديال حين بلغت الدور نصف النهائي قبل أن تخسر أمام ألمانيا وتحل رابعة في النسخة التي استضافتها مع اليابان عام 2002.



أوزبكستان تكتسح قطر وتنتظر عمان أو الأردن في الملحق



ووصل المنتخب الأوزبكي إلى الملحق بعد اكتساحه المنتخب القطري 5 ـ 1 اليوم في العاصمة طشقند.



افتتحت قطر التسجيل عبر إلياس عبدالقادر (37)، وسجلت أوزبكستان أهدافها الخمسة عبر ناسيموف (60 و74) وزوتييف (72)واخمدوف (88) واوليغ بيك باكييف (90).



وبعد الملحق الآسيوي يخوض المتأهل من المنتخبين لخوض ملحق آخر مع خامس أميركا الجنوبية.