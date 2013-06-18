أستراليا "تقتل" أحلام العرب وتتأهل إلى المونديال

بات منتخب أستراليا ثاني ممثلي آسيا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بفوزه على نظيره العراقي 1-صفر في سيدني، الثلاثاء، في الجولة التاسعة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدور الرابع الحاسم.

وسجل جوشوا كينيدي هدف الفوز في الدقيقة 83.

ورفعت أستراليا رصيدها الى 13 نقطة، وضمنت تأهلها بغض النظر عن نتيجة مباراة عمان الثانية مع الاردن الثالث اليوم أيضاً في عمان.

وكانت اليابان المتصدرة برصيد 17 نقطة حجزت البطاقة الاولى قبل جولتين.

وهي المرة الثانية التي تضمن أستراليا أحد المقاعد الآسيوية الى نهائيات كأس العالم بعد مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، إذ إنها انتقلت الى كنف الاتحاد الآسيوي قبل نحو 10 سنوات علماً بأنها المشاركة الثالثة لها بعد عام 1974 عندما كانت ممثلة لأوقيانيا.

وكان منتخب العراق، الذي ودّع دائرة المنافسة على بطاقتي المجموعة وحتى على خوض الملحق من الجولة الماضية، في طريقه الى تقديم خدمة ثمينة جداً لنظيره العماني بالتعادل مع الاستراليين على أرضهم وأمام نحو 81 الف متفرج.

لكن تغييرات المدرب الالماني هولغر اوسييك أعطت مفعولها لهز الشباك بعد عشرات الفرص الضائعة على مدار الشوطين، إذ إن الدقيقة 83 حملت الخبر السار الى الأستراليين حين تلقى مارك بريشيانو كرة في الجهة اليمنى فمررها بإتقان أمام المرمى ارتقى لها كينيدي ووضعها من دون أي رقابة في الزاوية اليسرى.

وستكون مباراة الأردن وسلطنة عمان في العاصمة الاردنية اليوم محصورة بتحديد صاحب المركز الثالث، حيث يملك الاول 7 نقاط مقابل 9 للثاني، بعد ان خطفت اليابان وأستراليا بطاقتي المجموعة.

ويخوض ثالث المجموعة الاولى ملحقا مع ثالث المجموعة الاولى على ان يلتقي المتأهل منها مع خامس أميركا الجنوبية لتحديد المنتخب الذي سيخوض غمار كأس العالم.